„Șansele de a o salva erau deja minime”

Pe 9 septembrie, Tu, o femeie în vârstă de 52 de ani, din Hangzhou, a leșinat după ce a călcat pe un recipient aruncat la întâmplare, în timp ce ieșise la plimbare pe un deal.

Substanța chimică a provocat o umflare rapidă a membrelor, iar ea a fost dusă la spital, unde medicii au descoperit că suferea de insuficiență multiplă de organe și dezechilibru electrolitic sever.

„Șansele de a o salva erau deja minime”, a declarat un medic pentru publicația The Paper. În doar cinci zile, Tu a murit din cauza insuficienței cardiace și pulmonare.

Mesaj emoționant

Fiul victimei a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale:

„Nu am apucat să văd un miracol întâmplându-se. Mama mea ne-a părăsit într-un mod pe care nu îl putem înțelege și atât de repede. Sper să nu existe accidente în ceruri.”

În postare se menționa că recipientul cu acid era atât de vechi încât s-a spart foarte ușor. Mai mult, chiar și o expunere redusă la acid fluorhidric poate fi fatală, iar în cazul lui Tu, expunerea a fost mult mai mare.

O substanță extrem de periculoasă

Acidul fluorhidric este o soluție incoloră, extrem de corozivă, capabilă să dizolve atât metalul, cât și sticla. Este folosit în industrie și stomatologie, pentru îndepărtarea ruginii sau gravarea sticlei.

Recomandări Greii PSD care îl vor plecat pe Ilie Bolojan din funcția de premier

Medicii din China avertizează că expunerea necesită intervenție imediată: îndepărtarea hainelor contaminate, spălarea abundentă cu apă și prezentarea de urgență la spital. Substanța poate pătrunde prin piele, afectând țesuturile și chiar oasele — de aici și denumirea de „apă care dizolvă oasele”.

Zona contaminată, izolată de poliție

China Newsweek a relatat că incidentul a avut loc pe un deal aflat în spatele unui complex rezidențial programat pentru demolare. Poliția a izolat și decontaminat zona și a anunțat că familia lui Tu va primi sprijin. The Beijing News a relatat că, anterior, locuitorii obișnuiau să cultive legume în apropiere. Anchetatorii au descoperit alte două sticle cu acid, care au fost îndepărtate.

Poliția a stabilit că substanța fusese lăsată în urmă de un fost om de serviciu, responsabil cu curățarea pereților. Acesta se mutase din zonă în 2015 și a fost reținut recent. Potrivit unui avocat citat de Hongxing News, bărbatul riscă până la șapte ani de închisoare pentru neglijență în manipularea substanțelor periculoase.

Reacții și îngrijorări publice

Incidentul a devenit viral pe rețelele sociale chineze, adunând peste 20 de milioane de vizualizări.

Un utilizator a scris: „Aceasta este o gravă problemă de siguranță publică. Tu a fost extrem de ghinionistă și îmi pare foarte rău pentru ea.”

„De ce a fost lăsată o substanță chimică atât de periculoasă pe un drum? Poliția trebuie să investigheze amănunțit și să ofere o explicație”, a scris un alt internaut.

În China, acidul fluorhidric industrial cu o concentrație de peste 30% este strict reglementat.

Totuși, pe unele platforme de comerț electronic din China continentală, versiunile cu concentrație mai mică de produs sunt vândute pentru 10 până la 40 de yuani (1 până la 6 dolari americani).

Un comerciant online l-a descris ca fiind un produs de curățare pentru sticlă și gresie și a sfătuit cumpărătorii să poarte mănuși și măști.

În ianuarie, un bărbat din sud-estul Chinei a purtat două perechi de mănuși în timp ce curăța gresia cu substanța chimică, dar a suferit totuși coroziuni la trei degete.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE