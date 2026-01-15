Conform postărilor de pe rețelele de socializare, femeia, care locuiește în Manila, a cumpărat statuia verde de la un magazin local, crezând că este o figură a lui Buddha. Cu forma sa rotunjită și expresia calmă, a așezat-o în altarul casei sale, oferind tămâie și rugându-se pentru binecuvântări în fiecare zi, a relatat South China Morning Post.

Adevărul a ieșit la iveală când un prieten aflat în vizită a observat că statuia avea o culoare și trăsături faciale neobișnuite pentru o imagine tradițională a lui Buddha. O privire mai atentă a dezvăluit că figura era de fapt Shrek, căpcăunul verde din seria de filme de animație cu același nume, a relatat News18 .

În loc să reacționeze cu jenă sau furie, femeia ar fi râs de descoperire. Ea a spus că ceea ce conta cel mai mult a fost sinceritatea rugăciunilor sale, nu aspectul statuii, adăugând că o credință puterică este cea care contează. De asemenea, a spus că intenționează să continue să venereze personajul Shrek.

Povestea s-a răspândit rapid online, stârnind reacții amuzate din partea internauților. Unii au glumit despre „pierderea punctelor de merit”, în timp ce alții au apărat devotamentul femeii, spunând că adevărata credință vine din inimă, indiferent de obiectul la care te închini.