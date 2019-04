Acesta este cel mai important caz din punct de vedere valoric soluționat de CSALB, susțin reprezentanții organizației neguvernamentale.

Soluţia a fost propusă de conciliatorul Roxana Mustăţea, după ce a discutat timp de trei luni atât cu reprezentanții băncii, cât și cu consumatorul.

În 2007, femeia din Maramureș a împrumutat de la bancă suma de 49.940 euro. Creditul avea dobândă variabilă, iar, în aceste condiții, rata lunară a ajuns la 780 de euro.

Grav bolnavă, femeia de 47 de ani, care este mama a doi copii, a fost nevoită să reeșaloneze creditul și așa se face că suma datorată băncii a depășit 60.000 de euro. La toate s-au adăugat deprecierea treptată a leului în raport cu euro, scăderea salariului şi agravarea stării de sănătate a unuia dintre cei doi copii ai familiei.

„Nu am cuvinte să mulţumesc echipei CSALB şi în special conciliatorilor care m-au ajutat în acest caz: doamnei Roxana Mustăţea şi domnului Doru Trăilă. Domnul Trăilă a dat prima hotărâre în cazul meu, anul trecut. Atunci, a solicitat băncii să îmi stabilească ratele lunare în funcţie de soldul calculat la valoarea actuală a imobilului, nu la valoarea din 2007. Iată că, după cinci ani în care am sperat să rezolv situaţia mea cu ajutorul avocatului, după ce am muncit în străinătate ca să îmi pot plăti ratele, după ce am luat în calcul inclusiv darea în plată, situaţia noastră s-a rezolvat cu ajutorul CSALB în câteva luni şi fără să plătesc niciun ban”, a declarat consumatoarea, conform comunicatului CSALB.