Polițiștii o anchetează pe femeia care ar fi furat, în mai multe rânduri, bijuterii din aur din seiful firmei. În total, aurul pe care și l-a însușit cântărea aproximativ un kilogram.

În urma verificărilor, s-a stabilit că femeia ar fi acționat în perioada 3 – 10 octombrie 2025. Polițiștii au fost alertați pe 21 octombrie, după ce reprezentanții firmei au observat lipsa bijuteriilor.

Se pare că femeia ar fi luat aurul treptat, ca să nu dea de bănuit, și, pentru a face rost de bani, l-ar fi amanetat la alte societăți din oraș.

Pe 22 octombrie, polițiștii au identificat-o și au reținut-o pentru 24 de ore. Suspecta este acuzată de delapidare în formă continuată și a fost plasată în arestul poliției din Hunedoara. Procurorii investighează în continuare pentru a afla cât a furat femeia și ce a făcut cu aurul.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat, recent, o amplă campanie de control fiscal la nivel național, vizând peste 3.700 de case de amanet și punctele lor de lucru. Conform ANAF, acțiunea a fost declanșată în urma alertelor generate de sistemele informatice de analiză de risc.



