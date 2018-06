Femeia de 59 de ani se plimbă prin salon până dă cu ochii de medicul psihiatru Andreea Nester și îi cere să vorbească. Medicul e obișnuit să fie asaltat de paciente când intră în salon. Aceasta este un caz special fiindcă suferă de o boală extrem de rară. „Am întâlnit astfel de cazuri, în șapte ani de zile de când sunt medic psihiatru, acesta este al doilea. Vorbesc de o pacientă care este internată acum în clinica noastră, în vârstă de 59 de ani, care s-a prezentat prima dată la camera de gardă unde în anul 2017, adusă de către familia sa, de către un nepot și un fiu. A intrat în cameră și mi-a povestit care e simptomatologia. Spunea că este moartă, că nu are vene, că i-a putrezit stomacul, i-a putrezit ficatul. Sincer, am luat-o ca pe o glumă prima oară, după aceea mi-am dat seama că lucrurile sunt foarte serioase și pacienta avea atâtea argumente încât să mă convingă pe mine că ea este un om mort”, povestește doctorul Andreea Nester.

După un tratament adecvat, femeia și-a revenit și a plecat acasă, dar nu și-a mai luat medicamentația și a ajuns din nou la spital. Acum provocarea doctorilor este mai mare și progresul foarte greoi. „Este o tulburare psihică rară, sindromul Cotard, pe înțelesul tuturor, mai poartă și numele de „sindromul cadavrului ambulant”, asta înseamnă că pacientul trăiește cu convingerea că este mort, inexistent sau nemuritor. Sunt multe ipoteze vizavi de acest Sindrom Cotard, el practic nu este diagnosticat în manualul de statistică și diagnostic al tulburărilor mentale, el face parte și este asociat de obicei cu schizofrenia, cu tulburarea afectivă bipolară, poate de asemenea să apară în demențe, chiar și în cazul unei migrene, a accidentelor vasculare cerebrale și s-au mai raportat cazuri de Sindrom Cotard după ce unii pacienți au ținut tratament cu Aciclovir, care este o terapie antivirală”, explică medicul psihiatru.

Afecțiunea a fost prima dată observată acum aproape 300 de ani, dar descrisă în detaliu în 1880 de neurologul francez Jules Cotard a ţinut o prelegere în cadrul prestigioasei Société Médico-Psychologique din Paris, una dintre cele mai vechi instituţii medicale dedicate psihiatriei. Sindromul afectează orice vârstă, iar Cotard scria în studiile sale că întâlnise pacienți care credeau că și-au pierdut tot sângele sau că nu au creier, cap, stomac sau inimă sau chiar credeau că nu au corp.

Delirul Cotard este diferit de altele fiindcă este unicul confirmat de pacient. Unii specialiști spun că Sindromul Cotard este apropiat de Sindromul Capgras în care pacienții cred că rudele apropiate sau prietenii au fost înlocuiți de impostori.