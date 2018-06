Fetița de 3 ani care a dispărut a fost găsită nevătămată, pe strada Tudor Vladimirescu din Iași.

“La data de 13 iunie 2018, in jurul orelor 10:30, politistii locali din cadrul Serviciului 4 Politie Locala, in timp ce efectuau serviciul de ordine publica in zona strazii Ciurchi, s-au sesizat cu privire la un minor nesupravegheat, care nu isi justifica prezenta in aceasta locatie. Lucratorii institutiei noastre au procedat la identificarea minorului, ocazie cu care a reiesit faptul ca se numeste C. M. A., de 3 ani, domiciliat in municipiul Iasi. In urma verificarilor efectuate, fetita a fost incredintata parintilor, care au fost atentionati cu privire la supravegherea mai atenta a minorului”, au precizat reprezentantii Politiei Locale Iasi, pentru bzi.ro.

De mare ajutor a fost faptul că fetița de trei ani le-a spus polițiștilor cum se numește. Polițișii i-au găsit datele de stare civilă și au predat-o părinților.

