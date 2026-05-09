Acesta a solicitat public demisia președintelui Tamas Sulyok, impunând un termen-limită strict pentru retragerea acestuia, potrivit televiziunii Digi 24.

Discursul inaugural al lui Peter Magyar a fost marcat de o simbolistică profundă, fiind susținut imediat după ceremonia oficială de învestire. Alegerea momentului nu a fost întâmplătoare, ci un mesaj calculat adresat atât cetățenilor, cât și partenerilor externi.

În cadrul sesiunii inaugurale a noului Legislativ, premierul Peter Magyar a lansat un atac direct la adresa șefului statului. Potrivit publicației maghiare Index.hu, discursul său a fost marcat de un ton categoric, solicitând o remaniere radicală la vârful instituțiilor țării: „Demisionează astăzi, dar nu mai târziu de 31 mai”, precizând că Sulyok ar trebui să „dea un exemplu” în demisie.

În discursul său, Peter Magyar a lansat un rechizitoriu sever la adresa președintelui Tamas Sulyok, acuzându-l de complicitate morală și profesională în timpul mandatelor lui Viktor Orban. Premierul a subliniat eșecul președintelui de a proteja statul de drept și cetățenii vulnerabili în fața abuzurilor puterii.

„Domnule președinte, este timpul să pleci cu capul sus cât încă mai poți”, a adăugat el.

Peter Magyar a depus jurământul ca prim-ministru și a încheiat epoca Orban în Ungaria

Parlamentul Ungariei l-a ales oficial sâmbătă, 9 mai, în funcția de prim-ministru pe Peter Magyar, candidatul partidului TISZA, formațiune care a câștigat alegerile. După vot, acesta a depus jurământul și a susținut discursul de învestitură.

Parlamentul ungar s-a reunit pentru prima dată după alegerile parlamentare din 12 aprilie, marcând o schimbare istorică: după 16 ani, guvernarea Fidesz-KDNP a ajuns la final, potrivit publicației Blikk. În fața clădirii Parlamentului din Budapesta, mai mulți oameni s-au adunat pentru a urmări acest moment important, transmis live pe ecrane gigantice amplasate în Piața Kossuth.



