Despăgubiri-record în Shanghai. O companie a fost condamnată la plata a 690.000 de yuani (aproximativ 89.000 de euro), după ce a concediat abuziv o angajată. Motivul invocat de firmă a fost unul revoltător: soțul femeii lucra pentru o companie concurentă, fapt considerat de instanță o încălcare gravă a dreptului la muncă.

Tribunalul din districtul Xuhui (Shanghai) a dat sentința la sfârșitul lunii aprilie, după cum relatează South China Morning Post, citând surse din presa locală chineză (Yangtze Evening News).

Identificată doar sub numele de Liu, femeia era o angajată cu vechime, activând în cadrul firmei încă din anul 2006. Deși numele angajatorului a rămas protejat, sursele indică faptul că acesta este o companie specializată în administrarea proprietăților.

„Vinovată” pentru cariera partenerului

Cariera lui Liu, începută în 2006, s-a încheiat brusc la sfârșitul anului 2023. Angajatorul i-a desfăcut contractul de muncă invocând un motiv neobișnuit: soțul ei era managerul general al unei firme concurente, fapt ce ar fi creat, în viziunea companiei, un conflict de interese. Angajatorul a susținut că acest lucru a avut „efecte negative” asupra companiei.

În februarie 2024, Liu a acționat în instanță fostul angajator, solicitând despăgubiri salariale, un bonus pentru anul 2023 și compensarea concediului neefectuat.

Două luni mai târziu, comisia de arbitraj a dat un verdict favorabil: compania a fost obligată să îi plătească peste 89.000 de euro, sumă ce acoperă salariile restante și zilele de concediu rămase.

Nemulțumită de decizia comisiei de arbitraj, compania a atacat hotărârea și a invocat riscul de spionaj industrial. Firma a susținut că Liu, din postura de manager de operațiuni, avea acces la date critice și informații confidențiale.

Mai mult, angajatorul a argumentat că soțul acesteia, Li, ar fi înființat o companie rivală pe numele mamei sale, participând activ la evenimente din domeniu în calitate de director general.

Cum s-a apărat femeia în instanță

Liu a susținut că suspiciunile fostului angajator sunt nefondate, deoarece ea nu deținea secrete comerciale. Mai mult, aceasta a oferit o explicație neobișnuită pentru activitatea partenerului său: deși Li se prezenta drept director al concurenței la expoziții, Liu susține că acesta nu lucra oficial acolo, ci folosea acea titulatură doar pentru că îi era „mai convenabil” în interacțiunile din domeniu.

Verdict în favoarea angajatei

Tribunalul a stabilit că fostul angajator nu a adus probe solide care să demonstreze că soțul lui Liu s-ar fi folosit de funcția acesteia pentru a submina interesele firmei.

În consecință, instanța a menținut decizia inițială și a reconfirmat natura ilegală a concedierii, subliniind că simplul fapt că doi soți lucrează în aceeași industrie este o situație comună și perfect legală.

Instanța a demontat apărarea companiei, precizând că legea limitează clauza de neconcurență la personalul de conducere și necesită un acord scris. Deoarece Liu nu era director executiv și nu semnase niciun angajament de acest tip, concedierea sa a fost declarată lipsită de orice temei legal.

Cazul a atras rapid atenția pe internet. „Înțeleg această companie. Dacă aș fi fost șeful, și eu aș fi concediat-o. Nu cred că nu i-ar fi divulgat soțului secrete comerciale”, a spus un internaut, în timp ce o altă. persoană a comentat: „Este în regulă să concediezi un angajat, dar trebuie să îl despăgubești.”

