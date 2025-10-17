Echipa a cerut 1.500 de lei

Acesta spune că au dat drumul la robinetul de gaze fără să verifice apartamentele, apoi echipa a cerut 1.500 de lei, cu promisiunea că vor verifica astăzi. Deoarece oamenii nu au vrut să plătească fără verificare, echipa a închis gazele din nou și a lăsat sigiliul rupt.

„La ora 7.00 (n.r. joi) m-a sunat administratora să cobor că miroase a gaze pe casa scării. Am coborât, am luat o hotărâre împreună să oprim noi gazul din spate, că aveam manetele. Cei de la Distrigaz au venit când ne-a izolat blocul și ne-au pus robinetul la juma de metru de pământ unde se jucau toți copiii și ne închideau gazele. Am făcut o sesizare, au venit și zice: «Domnule, n-avem ce să facem decât vă dăm maneta asta, robinetul ăsta, și umblați când e nevoie, îl puneți.». Și era la mine și am coborât cu administratora. Am zis miroase urât, hai să închidem repede gazele”, a povestit locatarul.

Ulterior, cei de la Distrigaz au închis gazele din coloana principală, au pus sigiliu și le-au spus locatarilor că, dacă vor să li se deschidă gazele, să sune la o firmă recomandată de ei. Bărbatul din blocul în care a avut loc explozia a povestit că li s-a dat un număr de telefon, iar ei au sunat la firma respectivă.

„Ei au rupt sigiliul”

„(…) A zis că ne costă 2.700 lei să vină să verifice toate apartamentele și să ne dea drumul la gaz. Am zis ok. La ora 17.00, au venit, au rupt sigiliul, a dat drumul la gaz, zice să-mi plătiți 1.500 lei. Cei de care cu care am luat legătura colaborează cu Distrigazul. Ei au rupt sigiliul, au dat drumul, cică, 1.500 lei”, a spus locatarul.

„Domnule, cum să vă dăm 1.500 lei? Nu trebuie să verificați, că am vorbit că trebuie să verificați?, a spus administratora. Și zice: «Nu, vă dăm drumul, plătiți 1.500 lei, vă dăm drumul până mâine și mâine trebuie să semnăm un contract în care să vă montăm senzor la fiecare apartament.». Și n-am fost de acord cu acea plată. Să dăm drumul la gaz fără să fie verificată nicio țeavă și domnul s-a dus, a închis robinetul la loc cu sigiliul rupt. S-a închis și a plecat și a fost bun plecat. A rămas mirosul același de puternic în scară. Am stat cu ușile deschise toată noaptea la bloc și dimineață s-a produs ceea ce s-a produs.”, a mai precizat locatarul.

Compania respectivă a negat că angajații săi au făcut verificări sau că ar fi rupt sigiliul. Spun că a fost „doar o constatare”, pentru că administratora a refuzat să încheie un contract pentru a se face o revizie și a se remedia pierderile.

„Noi am fost la fața locului și i-am comunicat doamnei că nu îndeplinea condițiile instalația. Doamna nu a vrut să continuie contractul. Nu existau senzori de gaz, nu aveau senzori de detecție. Nu au umblat la instalația de gaze (n.r. colegii)”, a declarat, la Antena 3 CNN, reprezentantul companiei care a fost joi seara la fața locului.

Deflagrație devastatoare

Explozia puternică produsă vineri într-un bloc din cartierul Rahova, din Capitală, a fost înregistrată de staţiile seismice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

O explozie puternică s-a produs, astăzi, într-un bloc din București, în sectorul 5. O mare bucată dintr-un perete al blocului s-a prăbușit în urma deflagrației, iar pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au activat planul roșu de intervenție.

Intervenție dificilă pentru recuperarea trupului unei tinere însărcinate care a murit în explozia devastatoare din Rahova. Pentru a fi scoasă de sub dărâmături, la fața locului au fost trimise două macarale, relatează Antena 3 CNN.





