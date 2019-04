O infecție misterioasă se răspândește în tăcere pe tot globul

Anul trecut, în mai, un bărbat în vârstă a fost internat pentru o intervenție de chirurgie abdominală la Spitalul Mount Sinai din Statele Unite.

O analiză de sânge arăta că este infectat cu un microb nou descoperit, pe cât de misterios, pe-atât de letal, scrie The New York Times.

Doctorii l-au izolat într-o unitate de terapie intensivă.

Microbul, o ciupercă numită Candida auris, îi atacă în special pe cei cu sistemele imune compromise și se răspândește în tăcere pe întreg globul. Neavând suficiente informații, majoritatea autorităților de sănătate publică au preferat să studieze infecția discret, pentru a nu alarma populația.

În ultimii cinci ani, Candida auris a ajuns într-o unitate de neonatologie din Venezuela, dar și în mai multe secții dintr-un spital din Spania, a forțat un prestigios centru medical britanic să-și închidă unitatea de ATI și a prins rădăcini și în India, Pakistan și Africa de Sud.

Cel mai recent, Candida auris a ajuns în New York și Ilinois, iar Centrul american pentru prevenția și controlul bolilor – CDC – a adăugat-o pe lista germenilor considerați „amenințări urgente”.

Pacientul vârstnic de la Mount Sinai a murit după 90 de zile petrecute în spital, dar Candida auris n-a murit odată cu el.

Analizele efectuate ulterior de personalul medical arătau că microbul pătrunsese peste tot în salon; patul, pereții, ușile, draperiile, telefoanele, erau toate compromise, astfel că spitalul a avut nevoie de echipamente speciale de curățenie și chiar a trebuit să înlocuiască parțial tavanul și podeaua pentru a eradica microbul, scrie The New York Times.

Auris este greu de controlat, fiindcă nu răspunde la majoritatea tratamentelor antifungice disponibile în prezent.

Apariția ciupercilor superrezistente, o nouă amenințare a medicinii moderne

De decenii, experții în sănătate publică ne avertizează că suprafolosirea antibioticelor reduce eficiența acestor medicamente și creează terenul în care apar bacteriile superrezistente (sau supermicrobii). Însă în ultimii ani s-a remarcat, de asemenea, o explozie a ciupercilor rezistente, ceea ce adaugă o nouă dimensiune periculoasă acestui fenomen ce subminează medicina modernă.

auris, infecția care l-a ucis pe bărbatul de la Mount Sinai, este una dintre zecile de bacterii și ciuperci periculoase care au căpătat rezistență la tratamentele antimicrobiene. Totuși, ca majoritatea acestor infecții, este o amenințare aproape necunoscută publicului.

Spitalele și autoritățile evită să facă publice informațiile despre aceste infecții deoarece se tem să fie văzute drept focare de infecții. Chiar și CDC, prin înțelegerile sale cu statele federale, nu are voie să facă publice locația și numele spitalelor implicate în epidemii, scriu jurnaliștii de la The New York Times.

Ce este Candida auris?

Candida auris este o ciupercă ce, odată ajunsă în sânge, poate provoca infecții periculoase, capabile să pună în pericol viața pacienților. A fost identificată pentru prima dată în 2009 la un pacient din Japonia. În ultimii ani, cazuri de infecție cu C. Auris au fost raportate în întreaga lume, mai ales în spitale și în azile pentru vârstnici.

În SUA au fost identificate deja 587 de cazuri, potrivit CDC.

De ce este periculoasă?

auris este rezistentă la principalele tratamente antifungice disponibile pentru a trata astfel de infecții. CDC spune că peste 90% din infecțiile cu C. Auris nu au răspuns la cel puțin unul dintre medicamentele obișnuite, iar 30% nu răspund la două sau mai multe dintre tratamentele antifungice.

Odată ce microbul apare, este foarte greu să fie eliminat dintr-o unitate medicală.

Cine se află la risc?

Infecția afectează mai ales oamenii cu sisteme imunitare slăbite sau compromise: vârstnicii, pacienții cu boli cronice, foarte probabil și nou-născuții.

Ce poți face pentru a te proteja?

Simptomele infecției cu Candida Auris – febră, dureri, oboseală – nu sunt neobișnuite, așa că este imposibil de recunoscut infecția fără teste de laborator. Vestea bună este că nu au fost raportate cazuri în România. De asemenea, sunt șanse foarte mici să iei infecția dacă ești o persoană sănătoasă; infecția tinde să se transmită exclusiv în unitățile medicale, la pacienți deja vulnerabili (vârstnici, persoane cu boli care compromit sistemul imun etc).

