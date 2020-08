O instituție din subordinea lui Firea pompează zeci de mii de euro pentru a le da vârstnicilor sfaturi de nutriție pe Facebook

Centrul pentru Seniori al Municipiului București, instituție înființată de primarul Gabriela Firea și condusă de apropiata sa Alexandra Dobre a demarat recent un nou program menit să aducă alinare pensionarilor. Cu condiția să aibă conexiune la internet și un cont pe Facebook.

Alexandra Dobre, coordonadoarea programului, a lucrat pentru generalii Onțanu și Oprea. Ea a dat contractul de producție TV Elizei Sabina Băloi, un medic de chirurgie estetică, care și-a făcut rezidențiatul la spitalul SRI. Foto Agerpres

Intitulat E-sănătate pentru Seniori, programul constă din difuzarea unor emisiuni video pe pagina de Facebook a centrului. De două ori pe săptămână, timp de oră, o fostă jurnalistă TVR, Mădălina Samoilă, pune întrebări unor specialiști din nutriție prezenți în platou. Cam aceiași oameni apar în cele 19 astfel de emisiuni găsite pe site.

Costurile pentru realizarea unei singure producții video sunt de 6.800 de lei, informează Centrul pentru Seniori, la solicitarea Libertatea. Moderatorul ia 1.000 de lei. Contractul total prevede realizarea a 40 de emisiuni.

“Eficiența poate nu chiar zero, dar nu departe de zero”

În medie, o emisiune adună o mie de accesări. Expertul digital Dragoș Stanca susține că eficiența acestor emisiuni în raport de costuri/beneficii este „poate nu chiar zero, dar nu departe de zero”.

“Câteva mii de vizualizări în Facebook nu înseamnă mai nimic, câtă vreme platforma funcționează pe principiul discutabil al “etalonului” 3 second video play – adică un video a rulat 3 secunde, se consideră a fi un view – care se poate face și accidental”, zice Stanca.

Mădălina Samoilă

“Cu adevărat relevant e cât din video a fost vizionat într-o proporție decentă de minim 30% din durata totală. Dar această cifră o vede doar administratorul paginii, în Insights, respectiv. Simpla publicare a unui video, în condițiile în care concurența pe atenția noastră în social media este imensă, nu e o metodă eficientă – în afara cazului extrem de rar (excepția care confirmă regula), în care e vorba de un conținut care se viralizează natural. Evident, nu e cazul videourilor despre care discutăm”, a declarat Dragoș Stanca.

Cost producție, la ce se vede acolo, ca idee, este cam 800 – 1.000 de euro pe episod. Cam ăsta e prețul corect pe piață, numai producția, nu și moderatorul. Dragoș Stanca:

Rezidențiat la Spitalul SRI

Firma care a câștigat acest contract, Aesthetic & Cosmetic Surgery Center, aparține unei tinere doctorițe, Eliza Sabina Băloi, care a făcut rezidențiatul la Spitalul SRI.

Eliza Sabina Băloi

Eliza Sabina Băloi are specializări în domeniul chirurgiei estetice. Firma a fost înregistrată în anul 2018 la Craiova și, potrivit termene.ro, un an mai târziu avea o cifră de afaceri de 1.220 de lei.

Eliza Sabina Băloi precizează, pe pagina sa de Facebook, că este medic specialist chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă la Ilife, clinica medicală privată din Cotroceni.

Contactată de Libertatea, Eliza Simona Băloi spune că are competențe și în nutriție, întrucât a urmat câteva cursuri în acest domeniu. “Pe doamna Firea nu o cunosc. Nu am tangențe cu politica. Sunt medic care a terminat rezidențiatul în cadrul Spitalului SRI și sunt angajată într-o clinică privată. Am văzut anunțul pe site și am depus documentația. Proiectul constă în înregistrarea a 40 de evenimente medicale, probabil până în octombrie”.

Eliza Sabina Băloi apare și ca invitat în emisiunea produsă de ea, în calitate de specialist în alimentație și nutriție pentru vârstnicii cu afecțiuni cardiace. Emisiunea respectivă a avut 556 de vizualizări și 10 distribuiri.

Centrul pentru Seniori, atacat pe net

Fiind vorba despre bani publici, contractul aprobat de Consiliul General al Primăriei București ar trebui să fie publicat pe site-ul Centrului pentru Seniori, site care este inaccesibil de aproape două săptămâni. “Site-ul are o problemă de securitate, echipa IT lucrează să o remedieze, dar nu știu să vă spun când va fi pus în funcțiune”, ne-a declarat Alexandra Dobre.

Alexandra Dobre este o apropiată de Gabrielei Firea și a fost propulsată în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Filantropia, în octombrie 2018, așa cum a dezvăluit Libertatea.

Absolventă de Drept, SNSPA și cu master la Academia Națională a SRI, Dobre nu avea nicio experiență în domeniul sănătății. La 26 de ani, ea ocupa 4 funcții de conducere diferite în instituții din subordinea Primăriei Capitalei sau a Consiliului General. În timpul liceului a crescut pe lângă fostul primar al sectorului 2, Neculai Onțanu, iar la 21 de ani Alexandra Dobre devenea consiliera lui Gabriel Oprea.

Sabina Eliza Băloi, doctorul care produce pe firma sa emisiunea online

