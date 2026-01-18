Imagini spectaculoase de pe un teritoriu nelocuit

Insula St Kilda, un teritoriu nelocuit în prezent, oferă priveliști spectaculoase de pe falezele sale impresionante, iar vizitatorii au chiar posibilitatea de a campa peste noapte.

Arhipelagul a fost locuit timp de aproape 2.000 de ani, până în 1930, când ultimii 36 de locuitori au fost evacuați și mutați pe continent, în Scoția.

Deși modul lor de viață s-a pierdut definitiv, urmele trecutului pot fi observate pe cele patru insule, în special pe Hirta, cea mai mare dintre ele.

St Kilda a primit statutul de Patrimoniu Mondial UNESCO datorită faunei sale remarcabile, stâncilor dramatice și ecosistemului sălbatic, care adăpostește în jur de un milion de păsări marine.

În prezent, insulele sunt administrate de National Trust of Scotland, care organizează excursii pentru turiști în lunile aprilie și septembrie, deși condițiile meteo nefavorabile duc frecvent la anulări.

Ruth Aisling, creatoare de conținut pe YouTube, cunoscută pentru documentarea redescoperirii Scoției după 12 ani petrecuți în afara țării, a vizitat St Kilda, situată la 65 de kilometri vest de Hebridele Exterioare.

Cât costă o călătorie pe Insula St Kilda

Călătoria ei a presupus o traversare cu barca de aproximativ trei ore din Insula Skye, o excursie de o zi costând circa 280 de lire sterline de persoană.

Pentru cei care doresc să rămână peste noapte, costurile cresc până la aproximativ 500 de lire sterline, deoarece trebuie acoperită și întoarcerea.

Aisling a mărturisit că, deși experiența este costisitoare, St Kilda era un loc pe care și-a dorit dintotdeauna să-l vadă și probabil va fi singura ei vizită.

Primele imagini care au impresionat-o au fost satul abandonat și construcțiile din piatră de-a lungul golfului, pe care le-a descris drept „foarte frumoase”.

Peisaj „incredibil” și drumeții

După primele ore petrecute pe insulă, ea a fost surprinsă de senzația de viață: „Aveam impresia că este complet părăsită, dar există destul de multă activitate. Sunt probabil 30-40 de oameni aici în seara asta. Nu locuiesc permanent, dar sunt prezenți temporar, ceea ce a fost diferit de așteptările mele.”

Pe parcursul explorării, a fost fascinată de peisajul „incredibil”, însă a avertizat că drumețiile nu sunt potrivite pentru cei care se tem de înălțimi.

Chiar și ea, care nu are o astfel de teamă, a recunoscut că s-a simțit nesigură pe alocuri, păstrând distanța față de marginea stâncilor.

Una dintre cele mai spectaculoase faleze din Marea Britanie

St Kilda adăpostește unele dintre cele mai spectaculoase faleze din Marea Britanie, inclusiv Conachair, care atinge 427 de metri.

Din cauza ceții, Aisling nu a putut admira panorama de la vârf în prima zi, însă explorarea din ziua următoare i-a oferit o priveliște care a lăsat-o fără cuvinte, pe care a considerat-o cea mai impresionantă de pe insulă.

„Acest loc este incredibil. Arată ca o ramă de pietre, și apoi priveliștea! Aceasta este 100% cea mai bună priveliște din St Kilda, în opinia mea”, a declarat Ruth Aisling.

Ce se poate vizita pe insulă

Insula Hirta cuprinde o biserică, mai multe case din piatră abandonate, magazii, izvoare de apă dulce și un muzeu modern.

Există facilități de bază, precum toalete și dușuri, însă lipsesc magazinele și restaurantele.

În trecut, locuitorii se bazau pe pescuit, iar carnea și ouăle păsărilor marine reprezentau o parte esențială a alimentației lor.

Astăzi, arhipelagul găzduiește cea mai importantă colonie de puffini din Regatul Unit, aproximativ jumătate din populația națională.

Un Jurassic Park din viața reală

Viața comunității a fost descrisă încă din 1697 de Martin Martin, care nota că locuitorii din St Kilda trăiau mai fericiți decât majoritatea oamenilor, bucurându-se de libertate, simplitate și solidaritate.

Totuși, apropierea tot mai mare de continent în secolul al XIX-lea a adus boli devastatoare, iar scăderea populației, migrarea tinerilor și eșecurile agricole din anii 1920 au dus, în cele din urmă, la abandonarea insulei.

În ciuda acestui trecut dramatic, St Kilda continuă să atragă turiști din întreaga lume. Jurnalistul Robin McKelvie de la Telegraph a descris arhipelagul drept „un Jurassic Park din viața reală”, comparând stâncile sale spectaculoase cu peisaje desprinse din universul lui Tolkien.

