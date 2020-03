De Mihai Niculescu,

Jurista de la primărie, Roxana Elena Fiertu, povestește că problemele au început în urmă cu o săptămână când a refuzat să semneze mai multe acte pentru cadastrarea unor terenuri fără proprietar din comună. Luni, șicanele s-au transformat în agresiune, susține femeia, iar cei doi bărbați care au bruscat-o sunt șoferul primăriei și un colaborator care are contract de prestări servicii cu instituția, potrivit publicației Lupa .

„Este vorba despre niște dosare care se află pe rolul instanței. Din cauza acestor dosare la care în mod normal, cum pică în fișa postului, am făcut întâmpinare și ca urmare a faptului că am făcut întâmpinare se pare că am supărat foarte multe persoane și din cauza asta sunt victima acestor agresiuni continue. Astăzi(n.r. luni), amenințările nu au fost numai verbale, au fost și fizice. Am fost împinsă, nu am fost lăsată să ies din birou, am fost jignită în toate felurile”, a declarat Roxana Elena Fiertu – consilier juridic primăria Malu Mare, potrivit sursei citate.

Femeia spune că l-a informat și pe primar dar acesta nu ar fi luat măsuri admnistrative. Nici colegii care au fost de față nu au intervenit. „Nu a luat nici o atitudine în sensul acesta, iar astăzi când l-am sunat și l-am întrebat dacă i se pare normal ca o doamnă care lucrează în instituția primăriei Malu Mare să fie agresată în felul acesta mi-a zis să fac plângere.

Recomandări Dezinformare periculoasă legată de coronavirus. „Remediul” care poate duce la insuficiență renală

Ceea ce am și făcut” a relatat Roxana Elena Fiertu.

FUNCTIONAR AL PRIMÃRIEI MALU MARE, AGRESAT ÎN TIMPUL PROGRAMULUI FUNCTIONAR AL PRIMÃRIEI MALU MARE, AGRESAT ÎN TIMPUL PROGRAMULUI Publicată de Oltenia TV pe Luni, 2 martie 2020

Agresorii au primit amendă iar poliția a făcut dosar penal

Unii colegi o susțin, în timp ce alții preferă să nu se bage, a mai spus jurista Primăriei Malu Mare. Polițiștii, în schimb au deschis o anchetă pentru infracțiunea de ultraj, pentru că victima este funcționar public și se afla în timpul serviciului.

„În cursul acestei zile, polițiști din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Coșoveni au fost sesizați cu privire la faptul că o femeie de 33 de ani, din Craiova, a avut un conflict cu doi barbati, in timp ce se afla in primăria din Malu Mare, unde lucrează ca funcționar public. La fața locului s-au deplasat polițiștii, care au identificat persoanele implicate în altercație, fiind vorba de doi bărbați de 40 si 53 de ani, ambii din Malu Mare.

Din datele obținute până în prezent, cei doi i-ar fi adresat cuvinte jignitoare femeii în vârstă de 33 de ani, fapt pentru care au fost sancționați contravențional de polițiști, conform Legii 61/1991 pentru adresarea de injurii și cuvinte jignitoare. De asemenea, persoana vătămată s-a prezentat la sediul postului de poliție, unde a declarat că ar fi fost agresată fizic, în cauză fiind astfel întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de ultraj.

Având în vedere aceste aspecte, dosarul penal urmează să fie înaintat unității de parchet competente cu efectuarea cercetărilor”, au precizat reprezentanții IPJ Dolj.

Citeşte şi:

Medicii au ignorat simptomele, procurorii au clasat cazul. Drama unei femei care și-a pierdut piciorul în spitalele românești

Coronavirus la Milano, 5 zile într-un oraș blocat. Românii din Italia sunt mai afectați de virusul întoarcerii acasă

Coronavirus la Milano, 5 zile într-un oraș blocat. Românii din Italia sunt mai afectați de virusul întoarcerii acasă

GSP.RO EXCLUSIV Ilie Năstase a spus adevărata poveste cu Elena Ceaușescu: „Era rezemată de perete: «Măi flăcău, ia vino puțin!»”

HOROSCOP Horoscop 3 martie 2020. Leii au nevoie de preocupări frumoase