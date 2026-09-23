Experții companiei „Metrium” au comparat prețurile locuințelor din Rusia cu costul vacanțelor în destinații populare, folosind datele Onlinetours privind valoarea medie a pachetelor turistice din ianuarie până în august 2026 și prețurile actuale ale locuințelor noi. Scopul comparației este de a ilustra amploarea costurilor imobiliare prin raportarea lor la cheltuielile pentru vacanțe, scrie Banki.ru.

În Moscova „veche”, o locuință medie de 55 mp, cu un preț de 28,8 milioane de ruble, echivalează cu aproximativ 140 de vacanțe standard, al căror cost mediu este de 205.600 de ruble. Pentru o locuință nouă de 42 mp în Sankt Petersburg, în valoare de 12,5 milioane de ruble, ar fi necesară renunțarea la aproximativ 61 de călătorii. În medie, la nivelul Rusiei, o locuință de 49 mp și 10,8 milioane de ruble reprezintă 53 de vacanțe, iar în regiunea Moscovei, o locuință de 47 mp și 10,6 milioane de ruble reprezintă 52 de călătorii.

Raportată la vacanțele în Maldive, o locuință medie din Moscova ar echivala cu aproximativ 63 de excursii, la un cost mediu de 459.500 de ruble pentru fiecare. Pentru locuințele din Sankt Petersburg, regiunea Moscovei și restul Rusiei, echivalentul este de aproximativ 23–27 de călătorii în Maldive.

Locuința din Moscova ar mai putea fi comparată cu 119 vacanțe în Vietnam, 123 în Turcia, 128 în China sau 129 în Thailanda, în funcție de costul mediu al fiecărui pachet turistic. Pentru locuințele regionale, echivalentul este mai redus, între aproximativ 44 și 56 de călătorii pentru aceste destinații.

Pe segmentele de locuințe din Moscova, diferențele sunt și mai mari. O locuință din segmentul de masă, cu un buget mediu de 20,5 milioane de ruble și 49 mp, ar reprezenta aproximativ 88 de vacanțe în Turcia sau 105 în Egipt. O locuință din clasa business, cu un preț mediu de 32,4 milioane de ruble și 58 mp, ar echivala cu 134 de vacanțe în Vietnam sau 145 în Thailanda.