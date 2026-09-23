Lucian Mîndruță a trăit momente pline de emoție pe Arena Națională. Fiul său a absolvit Medicina, călcând pe urmele mamei sale. Vezi cât de mult seamănă băiatul cu tatăl lui.

Lucian Mîndruță a trăit momente emoționante alături de cei dragi, asistând la festivitatea de absolvire a fiului său. Tânărul a finalizat oficial cursurile Facultății de Medicină.

Lucian Mîndruță: „De azi, e doctor”

Ceremonia s-a desfășurat pe Arena Națională, unde mii de absolvenți, profesori, părinți și apropiați s-au adunat pentru a celebra încheierea anilor de studiu. Trecerea într-o nouă etapă și preluarea titlului de medic au fost marcate de lacrimi de fericire și aplauze la scenă deschisă.

Lucian Mîndruță a împărtășit această reușită a fiului său cu comunitatea sa din mediul online, publicând o fotografie din timpul festivității, în care tânărul apare îmbrăcat în robă și purtând toca tradițională de absolvent.

Lângă imaginea din tribunele Arenei Naționale, jurnalistul a lăsat un mesaj scurt, dar plin de semnificație, prin care a descris trăirile intense pe care le-a simțit când și-a văzut fiul pregătit să îmbrace halatul alb.

„De azi, e doctor. Și cum e normal, am plâns cu toții pe Arena Națională”, a mărturisit Lucian Mîndruță pe rețelele de socializare.

Dincolo de emoția momentului, imaginea publicată a atras atenția și prin asemănarea izbitoare dintre jurnalist și fiul său, tânărul moștenind trasăturile feței și privirea tatălui său. În ceea ce privește drumul profesional ales, proaspătul absolvent calcă pe urmele mamei sale. Soția lui Lucian Mîndruță, Ioana, este medic neurolog de profesie, astfel că băiatul a ales să ducă mai departe tradiția din familie și să îmbrățișeze tot o carieră în domeniul medical.

Cum a devenit Lucian Mîndruță influencer în mediul online