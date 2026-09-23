Siegfried Mureșan spune că va lua în calcul o majorare a salariilor și pensiilor din 2027: „Au stagnat în ultimii ani, este nevoie de o creştere”

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Premierul desemnat al României a declarat miercuri că are în vedere creșterea salariilor din sectorul public și indexarea pensiilor. Siegfried Mureșan a precizat că deciziile finale privind aceste majorări vor fi luate la momentul elaborării bugetului de stat pentru anul 2027, în funcție de resursele disponibile.
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În cursul zilei de miercuri, Siegfried Mureşan a susținut o conferință de presă în Parlamentul României. Premierul desemnat a anunțat principalele obiective pe care le va avea viitorul guvern. Mureșan a subliniat că politicile sociale reprezintă o prioritate pentru Partidul Național Liberal, formațiune pe care o reprezintă. El a afirmat că, în ultimii ani, salariile şi pensiile au stagnat şi că este necesară o creştere a acestora.
„Vom avea în vedere o creştere a salariilor în sectorul public şi o creştere, o indexare a pensiilor”, a declarat Mureşan. Premierul desemnat a menţionat că momentul decisiv pentru evaluarea posibilităţilor bugetare va fi la alcătuirea bugetului de stat pe anul 2027.
Referindu-se la impozitarea pensiilor sub 3.000 de lei, Siegfried Mureşan a afirmat că nu va fi introdusă nicio taxă suplimentară pentru aceste venituri.
„Nu va exista nicio creştere a niciunei taxe sau a niciunui impozit în programul meu de guvernare sau în actul guvernării, din prima până în ultima zi”, a declarat el.
În ceea ce priveşte eliminarea contribuţiei la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru pensiile care depăşesc 3.000 de lei, Mureşan a precizat că această măsură va fi evaluată în funcţie de spaţiul bugetar disponibil. „Nu ne vom permite să relaxăm totul dintr-odată. Trebuie să fim cinstiţi cu oamenii. Vom evalua cât spaţiu bugetar avem în bugetul pe anul următor, ce putem relaxa”, a spus premierul desemnat.
Siegfried Mureşan a explicat că perioada de inflaţie ridicată a afectat în special persoanele cu venituri mici. În acest context, el a subliniat importanţa găsirii unui echilibru între creşterea puterii de cumpărare pentru cei cu venituri reduse şi stimularea muncii, pentru a susţine investiţiile şi creşterea economică.