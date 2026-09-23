Siegfried Mureșan spune că va lua în calcul o majorare a salariilor și pensiilor din 2027: „Au stagnat în ultimii ani, este nevoie de o creştere”

Premierul desemnat al României a declarat miercuri că are în vedere creșterea salariilor din sectorul public și indexarea pensiilor. Siegfried Mureșan a precizat că deciziile finale privind aceste majorări vor fi luate la momentul elaborării bugetului de stat pentru anul 2027, în funcție de resursele disponibile.

O majorare a salariilor și pensiilor va fi luată în calcul în 2027

În cursul zilei de miercuri, Siegfried Mureşan a susținut o conferință de presă în Parlamentul României. Premierul desemnat a anunțat principalele obiective pe care le va avea viitorul guvern. Mureșan a subliniat că politicile sociale reprezintă o prioritate pentru Partidul Național Liberal, formațiune pe care o reprezintă. El a afirmat că, în ultimii ani, salariile şi pensiile au stagnat şi că este necesară o creştere a acestora.

„Vom avea în vedere o creştere a salariilor în sectorul public şi o creştere, o indexare a pensiilor”, a declarat Mureşan. Premierul desemnat a menţionat că momentul decisiv pentru evaluarea posibilităţilor bugetare va fi la alcătuirea bugetului de stat pe anul 2027.

Ce spune premierul desemnat despre taxarea pensiilor și alte măsuri fiscale

Referindu-se la impozitarea pensiilor sub 3.000 de lei, Siegfried Mureşan a afirmat că nu va fi introdusă nicio taxă suplimentară pentru aceste venituri.

„Nu va exista nicio creştere a niciunei taxe sau a niciunui impozit în programul meu de guvernare sau în actul guvernării, din prima până în ultima zi”, a declarat el.

Când ar putea fi eliminată contribuția CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei

În ceea ce priveşte eliminarea contribuţiei la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru pensiile care depăşesc 3.000 de lei, Mureşan a precizat că această măsură va fi evaluată în funcţie de spaţiul bugetar disponibil. „Nu ne vom permite să relaxăm totul dintr-odată. Trebuie să fim cinstiţi cu oamenii. Vom evalua cât spaţiu bugetar avem în bugetul pe anul următor, ce putem relaxa”, a spus premierul desemnat.