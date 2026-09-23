Ce a spus nepoata lui Gerard Depardieu după ce actorul francez Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani

Arnaud Denis, actor, regizor și dramaturg francez, a murit la vârsta de 43 de ani, după ce a apelat la procedura de eutanasie în Belgia, în urma unor probleme medicale severe și a unor dureri pe care le descria drept greu de suportat.

În ultimele sale luni de viață, artistul a dus și o luptă publică legată de complicațiile pe care le asocia cu o proteză implantată după o operație de hernie inghinală.

Moartea lui Arnaud Denis a fost anunțată de avocatul său

Moartea lui Arnaud Denis a fost anunțată de avocatul său, Philippe Courtois, care a explicat pentru AFP că decizia a fost luată după consultarea mai multor medici din Namur. Potrivit acestuia, Arnaud Denis se afla într-o stare de „invaliditate severă”, iar durerile sale deveniseră extrem de greu de suportat.

„Decizia lui Arnaud Denis a fost luată în consultare cu trei medici din Namur. Corpul său nu îl mai susținea. Își pierduse controlul asupra lui. Moartea lui Arnaud Denis este o consecință a durerilor intense pe care le suferea de multe luni”, a declarat Philippe Courtois pentru AFP.

Actorul fusese operat de hernie inghinală în iulie 2023. În timpul intervenției, i-a fost implantată o proteză din polipropilenă. Ulterior, Arnaud Denis a susținut că au apărut numeroase complicații medicale și a început un amplu demers pentru a atrage atenția asupra problemelor pe care le asocia cu astfel de implanturi.

În 2024, proteza i-a fost îndepărtată în Statele Unite, însă, potrivit plângerii depuse ulterior de actor, problemele de sănătate au continuat și chiar s-au agravat. Starea sa l-ar fi determinat să renunțe la cariera de actor și să trăiască într-o situație pe care avocatul său a descris-o drept „invaliditate severă”.

În ultimele sale postări de pe Facebook, publicate chiar în ziua morții, actorul a lăsat o ultimă fotografie cu el și un citat din „Mizerabilii” de Victor Hugo: „Nu este nimic să mori; este îngrozitor să nu trăiești”.

Delphine Depardieu, alături de actor în ultimele lui clipe

Delphine Depardieu, actriță și nepoata celebrului Gerard Depardieu, s-a numărat printre persoanele apropiate care au fost alături de Arnaud Denis în ultimele sale momente.

„A plecat ușurat, cu aproape un zâmbet pe chip. Dar este un șoc teribil...”, a declarat Delphine Depardieu pentru Le Parisien, vorbind despre moartea actorului.