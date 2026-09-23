Schimbarea majoră la Open AI care ieftinește ChatGPT: GPT-6 Sol și Luna sunt cu 50% mai ieftine și de două ori mai bune

OpenAI a lansat astăzi noile modele GPT-6 Sol și GPT-6 Luna, oferind utilizatorilor acces la tehnologie AI avansată la prețuri considerabil mai mici. Potrivit Android Authority, noile modele sunt cu 50% mai accesibile decât versiunile anterioare GPT-5.6 Sol și Luna. Platformele vor fi disponibile treptat pentru utilizatorii ChatGPT Pro, Plus, Business, Enterprise, Edu și, parțial, pentru cei cu planurile Free și Go.

Performanță îmbunătățită și prețuri competitive

OpenAI susține că GPT-6 Sol este mai performant decât modele precum Claude Opus 5, oferind în același timp un cost semnificativ mai redus. În sarcini complexe, cum ar fi programarea, GPT-6 Sol rivalizează cu Claude Fable 5.1, dar rămâne o opțiune mai economică.

De menționat este și lansarea recentă a Claude Opus 5.5 de către Anthropic, însă comparațiile directe între GPT-6 Sol și Opus 5.5 sunt încă în așteptare.

Mai puține erori și o acuratețe mai mare

Un alt aspect important al noilor modele îl reprezintă reducerea semnificativă a erorilor. Conform datelor interne OpenAI, GPT-6 Sol comite de două ori mai puține greșeli decât GPT-5.6 Sol.

De asemenea, GPT-6 Luna oferă o acuratețe superioară în ceea ce privește informațiile factuale, mai ales în sarcinile care necesită un efort mai mare. „Am făcut progrese importante pentru a îmbunătăți performanța și accesibilitatea modelelor noastre”, a declarat compania.

Disponibilitate pentru utilizatori

După succesul GPT-6 Astra, lansat în urmă cu câteva săptămâni, OpenAI continuă să extindă gama de opțiuni pentru utilizatori.