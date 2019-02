Femeia a făcut credit la bancă și a mers cu fetița ei tocmai în Mexic, unde fetița a făcut ședințe de terapie într-un bazin cu delfini, scrie pandurul.ro.

„Au mai fost semne, dar cel mai mult ne-a îngrijorat când educatoarea ne-a recomandat să facem niște controale mai amănunțite. După confirmarea diagnosticului, a urmat șocul. Nopți întregi de plâns, nedormite, de căutări, de răspunsuri. Așa am ajuns la terapia cu delfini.

Mulți părinți au spus că a dat rezultate și am vrut să încercăm și noi chiar dacă acum, de exemplu, nu am bani să mergem și în acest an să continuăm ședințele de terapie”, a povestit Elena despre momentul în care a aflat diagnosticul.

O ține de mână, deși inițial nu voia!

Mama și fiica au mers de două ori în Mexic pentru terapie cu delfini, iar primele rezultate s-au văzut, fiindcă fetița a rostit câteva cuvinte și în română, dar și în spaniolă!

„În 2017, n-am mai avut bani să mergem. Am reușit să ne întoarcem în 2018. Am fost câteva luni și rezultatele se văd. Analizele au ieșit tot mai bune, iar fata mea a început să spună mai multe cuvinte. Spune câteva cuvinte scurte în română și în spaniolă, dar poate câteva zile nu mai spune nimic. Pentru mine, înseamnă enorm să o aud cum îmi spune «mama».

În plus, fata mea nu voia să o ating, să o iau în brațe. Ei bine, când ne-am întors din Mexic, într-un zbor de 24 de ore, m-a ținut de mână. Tot zborul. Nu s-a mai speriat, nu a mai țipat. Am ajuns a doua oară în Mexic ca voluntar pentru că așa erau și ședințele mult mai ieftine decât în Europa și, în câteva luni, am ajutat la terapie peste 100 de alți copii”, a mărturisit mama Anastasiei.

