Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Braşov, femeia este inconştientă, iar copilul a fost resuscitat de un echipaj SMURD.

La această oră, elicopterul SMURD a aterizat pe stadionul Victoria de unde va prelua copilul.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, Gabriela Dinu, femeia în vârstă de 32 de ani, care o ținea in brate pe fiica sa de 1 an, s-a angajat in traversarea DJ 104 P, in localitatea Ucea de Sus, pe trecerea pentru pietoni, prin spatele unui microbuz de transport persoane ce oprise pentru debarcarea pasagerilor.

„Femeia a fost surprinsă și accidentată de un autoturism care circula din direcția Ucea – Victoria, condus de o femeie de 47 de ani. S-a intocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă“, a spus sursa citată.

Potrivit informațiilor de la fața locului, fetița de un an va fi transportată cu elicopterul SMURD la spitalul din Târgu Mureș.