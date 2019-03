Femeia care a visat întotdeauna să se căsătorească și să fie mamă a decis să treacă de ziua nunții ei cu Luke Drake, în luna mai a anului 2014, și apoi să le spună apropiaților că are cancer.

Ea spune că nu a vrut ca nunta ei să se transforme într-o înmormântare, în care lumea să o compătimească în loc să fie fericită pentru ea.

„Când am fost la spital pentru a primi rezultatele analizelor mă uitam pe internet și mă gândeam ce culoare să fie rochia pentru luna de miere. O oră mai târziu am aflat că am cancer. Am pus totul în perspectivă şi nu mi-a venit să cred că îmi făcusem griji pentru rochie!” a povestit Charlotte care a fost diagnosticată cu o formă agresivă de cancer la sân.

Tânăra mai povestește că singurele persoane care au știut că este bolnavă au fost părinții ei și logodnicul ei. Lui Luke i-a propus să nu se mai căsătorească. „Am crezut că i-am distrus viața și nu am mai vrut să devin soția lui având în vedere că urma să mor”, a mai spus Charlotte.

Britanica a mai descris momentele cumplite în care, în loc să pună la punct detaliile de nuntă, ea căuta la ce clinici să înceapă tratamentul. Cuplul a decis să se căsătorească indiferent de greutățile prin care trec.

La trei zile după nuntă, Charlotte a trecut printr-o operație. La o săptămână după prima intervenție chirurgicală, ea a mai făcut o operație și a început chimioterapia și radioterapia. După mai multe luni de tratament, tânăra a reușit să învingă cancerul. Mai mult, ea a rămas însărcinată și a adus pe lume un băiețel.

FOTO Facebook

