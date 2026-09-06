Nivelul apei pe sectorul bulgăresc al Dunării au înregistrat doar modificări minore în ultimele 24 de ore, potrivit Agenţiei Executive pentru Explorarea şi Întreţinerea Fluviului Dunărea. La staţia de monitorizare Silistra s-a înregistrat o creştere de 2 centimetri, în timp ce la Novo Selo nivelul apei a rămas neschimbat.

La celelalte staţii, nivelul fluviului a scăzut uşor, cu 1 până la 2 centimetri. În pofida acestor fluctuaţii reduse, situaţia hidrologică generală rămâne dificilă, notează Novinite.

Potrivit informaţiilor furnizate de Direcţia de Supraveghere Fluvială, o navă de transport încărcată este blocată încă de vineri în apropierea unei zone de ancoraj din Ruse. În momentul incidentului, nava se afla în afara şenalului navigabil.

Autorităţile bulgare au dat asigurări că nava nu prezintă risc de poluare. Nu au fost raportate scurgeri sau alte daune asupra mediului.

Toate restricţiile existente privind pescajul navelor rămân în vigoare pe întregul sector bulgăresc al Dunării pe fondul nivelului scăzut al apei, care îngreunează navigaţia navelor de marfă.

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