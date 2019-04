O camionetă a explodat în apropierea bisericii Sf Anton, una dintre lăcașurile de cult din Colombo la care au avut loc atacurile din ziua de Paște.

”Furgoneta a explodat când echipa de deminare a STF (Forţa Specială de Reacţie Rapidă) şi forţele aeriene au încercat să dezamorseze bomba”, a declarat un martor citat de Reuters.

Small explosion outside St Anthonys church right now. People fleeing the scene pic.twitter.com/GjadgTwoZ5

— michael safi (@safimichael) April 22, 2019