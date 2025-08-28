„De la sondaje iresponsabile privind expulzarea muncitorilor asiatici pentru un incident care implică niște lebede, până la îndemnuri directe la boicotarea livratorilor care nu sunt români, AUR aplică o strategie cinică de a injecta ură și diviziune în spațiul public. În fața acestei escaladări periculoase, anunț că am depus o plângere penală împotriva deputatului Dan Tănasă pentru infracțiunea de incitare la ură sau discriminare, faptă prevăzută și pedepsită de Art. 369 din Codul Penal”, a transmis fratele ambasadorului României la Washington.

„Afirmațiile publice ale deputatului AUR, prin care a îndemnat la boicotarea și discriminarea lucrătorilor străini pe criterii de naționalitate, reprezintă o instigare directă la ură, cu consecințe concrete în societate, materializate deja prin agresarea fizică a unui livrator în București. Este inacceptabil ca un parlamentar al României să folosească tribuna publică pentru a răspândi mesaje xenofobe care pun în pericol siguranța oamenilor, iar acest tip de comportament trebuie sancționat ferm de către justiție”, a adăugat Alexandru Muraru.

Aceasta este a doua plângere penală împotriva lui Dan Tănasă în mai puțin de 10 zile. Primul a făcut acest lucru polițistul-influencer Marian Godină, după ce parlamentarul AUR a instigat românii la boicotarea livratorilor străini.

Amintim că un livrator originar din Bangladesh a fost lovit cu pumnul în față marți seară, 26 august, de un tânăr din București care l-a filmat. Asiaticul l-a întrebat ce are cu el, iar agresorul i-a răspuns: „Ești un invadator”.

„În jurul orei 22:30, în timp ce se afla în mun. București, sector 2, din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a o determina să părăsească teritoriul țării, inculpatul a exercitat acte de violență fizică asupra persoanei vătămate, cetățean originar din Bangladesh, lovind-o pe aceasta cu pumnul în zona feței, provocându-i astfel leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale”, au explicat anchetatorii. Agresorul a fost prins de un polițist aflat în timpul liber.

Miercuri seară, 27 august, românul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Incidentul a avut loc la câteva zile după ce Dan Tanasă, deputat AUR și purtător de cuvânt al partidului condus de George Simion, a lansat un mesaj controversat. Într-o postare pe Facebook, Tanasă le-a cerut oamenilor să refuze comenzile dacă sunt livrate de un angajat străin, de exemplu din Asia sau Africa, pentru a nu mai „încuraja importul de muncitori necalificați”.

Și președintele Nicușor Dan a reacționat. Șeful statului a cerut autorităților să trateze cazul ca pe o crimă motivată de ură.

