„În această după-amiază, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, a fost semnalat un incendiu la o locuinţă situată în municipiul Craiova, pe strada Traian Vuia, în zona Balta Fetii, existând suspiciunea surprinderii unei victime în interior şi pericol de propagare la construcţiile învecinate”, a transmis ISU Dolj.

La locul incendiului au intervenit echipaje din cadrul Detaşamentului 2 de Pompieri Craiova, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă (ASAS) şi o autospecială SMURD.

„Echipajele ajunse la locul intervenţiei au localizat rapid incendiul, fiind eliminat pericolul de propagare”. au precizat pompierii. Totuși, în interiorul locuinţei a fost găsită o persoană moartă.