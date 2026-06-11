Potrivit Reuters, ambele unități de rafinare a petrolului – CDU-4 și CDU-5 – au fost închise. Fiecare are o capacitate de aproximativ 10.000 de tone, sau 73.000 de barili pe zi.

Sursele citate de Reuters spun că atacul cu drone și incendiul izbucnit ulterior au dus la deteriorarea echipamentelor.

Această rafinărie a fost atacată de trei ori până miercuri. Primul atac l-a suferit în martie 2024, al doilea – în august 2025 și al treilea – în ianuarie 2026. Primele două atacuri au dus la suspendarea operațiunilor.

Rafinăria de petrol Kuibîșev face parte din centrul de rafinare Samara al companiei de stat Rosneft, care include și rafinăriile Novokuibîșevsk și Sîzran.

În 2024, rafinăria de petrol Kuibîșev a procesat 4,7 milioane de tone de petrol, sau aproximativ 94.400 de barili pe zi, și a produs 0,8 milioane de tone de benzină, 1,4 milioane de tone de motorină și 1,3 milioane de tone de păcură.

Rafinăria Sîzran este scoasă din funcțiune din 21 mai, din cauza unui atac cu drone, iar rafinăria Novokuibîșevsk, care a fost închisă după un atac suferit pe 18 aprilie, funcționează în prezent la capacitate redusă.

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