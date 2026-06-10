Conform unor imagini distribuite pe rețelele de socializare și unor informații recunoscute oficial, Ucraina a țintit din nou uzina militară VNIIR-Progress din Ceboksarî, la 1.500 de kilometri de linia frontului. Un incendiu puternic a izbucnit în incinta fabricii, după atac, care a fost efectuat cu rachete Flamingo.

„La primele ore ale zilei, Ceboksarî a fost atacat cu rachete. Încă nu știm nimic despre numărul victimelor și daunele aduse infrastructurii”, a declarat guvernatorul Republicii Ciuvași, Oleg Nikolaev.

Conform Meduza, trei persoane au fost rănite în urma atacului de la Ceboksarî, două dintre ele fiind în stare gravă.

De asemenea, un incendiu puternic a izbucnit cea mai mare rafinărie de petrol din Samara, care este deținută de compania de stat Rosneft. Autoritățile nu au confirmat încă lovitura, dar unele canale de Telegram au precizat că incendiul a izbucnit după un atac cu drone.

În regiunea Vladimir, la 170 de kilometri est de Moscova, două instalații au luat foc în urma unor atacuri cu drone.

„Continuăm să aplicăm sancțiuni ucrainene pe distanță lungă împotriva facilităților militare ruse și a industriei petroliere. În special, FP-5-uri Flamingo ucrainene au lovit aseară o uzină militară din Ceboksarî, care aprovizionează armata ocupantului cu componente pentru drone și rachete. Le mulțumesc Forțelor Armate ale Ucrainei pentru precizia lor!

Rafinăria de petrol Kuibîșev din regiunea Samara a fost, de asemenea, lovită aseară. Distanța față de linia frontului este de peste 900 de kilometri.

Răspunsurile complet îndreptățite ale Serviciului de Securitate al Ucrainei au ajuns, de asemenea, la două facilități de infrastructură petrolieră din regiunea Vladimir, la o distanță de 700 de kilometri. Le mulțumesc tuturor celor care luptă și muncesc pentru Ucraina!”, a transmis președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe contul său de X.

În orașul Sevastopol, situat în peninsula ucraineană Crimeea, anexată de Rusia în martie 2014, presupuse drone ucrainene au lovit clădirea muzeului și monumentul apărării din 1854-1855, unde s-a declanșat un incendiu.

Mai multe regiuni din Rusia au fost vizate noaptea trecută de alerte de drone și rachete, inclusiv Omsk, pentru prima dată în istoria lor. Alertele au fost emise tocmai până în zona Munților Ural, inclusiv în regiunile Sverdlovsk, Celiabinsk, Kurgan și Tiumen, precum și în districtele autonome Hantî-Mansi și Iamalia-Neneția.

Ministerul rus al Apărării a susținut miercuri dimineața că a doborât 326 de drone ucrainene deasupra regiunilor Belgorod, Briansk, Volgograd, Voronej, Kursk, Kaluga, Lipețk, Nijni Novgorod, Rostov, Riazan, Samara, Saratov, Smolensk, Orel, Tver, Tula, Ulianovsk, Krasnodar și regiunea Moscova.

Uzina militară din Ceboksarî a fost atacată ultima dată pe 5 mai, de asemenea cu rachete de croazieră Flamingo, produse de Ucraina.

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