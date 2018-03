O rochie creată de o româncă, pe covorul roșu la gala Premiilor Oscar 2018. O rochie creată de designerul Mona Felba a fost purtată pe covorul roșu, la gala premiilor Oscar din acest an, de actrița Tamara Henry. Artista a apelat pentru al patrulea an consecutiv la serviciile româncei.

„Salutări la toată lumea din România, transmit mulțumirile mele călduroase pentru Felba, pentru această minunată creație. Priviți! Sărbătorim a nouăzecea ediție a premiilor Oscar. Mulțumesc Felba”, a fost mesajul Tamarei Henry.

Românca a lucrat timp de o săptămână la rochie, în aterlierul ei de la Arad.

„Rochia din acest an e o rochie mai inedită, partea aceasta este o salopetă mulată pe corp, un model foarte îndrăzneț, practic pentru Oscar, și parte aceasta este o rochiță gen falmenco. Are așa mare încredere, că rochia ajunge întotdeauna cu câteva zile poate chiar înainte de Oscar, și ea o poarta întotdeauna cu mândrie și cu plăcere”, spune Mona Felba, potrivit Digi 24.

Designerul Mona Felba a asigurat ținuta actriței pentru al patrulea an la rând. Creațiile româncei au fost remarcate inițial de logodnicul lui Tamara Henry.

Imaginea cu ținuta poate fi văzută mai jos.

Momente memorabile de la Oscar 2018. De la discursuri emoționante până la glume reușite

Oscar 2018, cea de-a 90-a ediție a Premiilor Academiei Americane de Film, s-a încheiat, cu victoria filmului The Shape of Water. Dar gala va rămâne în memorie datorită unor momente amuzante în centrul cărora a stat fie gazda Jimmi Kimmel, care a avut o performanță reușită, fie vedetele care au urcat pe scenă, sau nu.

Încă din deschidere gala se anunța a fi una plină de momente amuzante. Jimmy Kimmel a promis în discursul său de început că anul acesta nu se va repeta gafa din 2017 când a fost anunțat câștigătorul greșit. În acest sens, comediantul le-a transmis nominalizaților un avertisment: “În acest an, când îți auzi numele strigat, nu te ridica imediat, așteaptă un minut înainte”.

Legat de gafa de anul trecut, un moment amuzant a fost când Mark Hamill, vedeta din Star Wars, a anunțat premiile pentru cel mai bun film animat și cel mai bun scurtmetraj animat. În timp ce deschidea primul plic el a început să murmure ”Don’t say La La Land, Don’t say La La Land” (n.r.: Nu spune La La Land). Gestul său a umplut sala de râsete.

Frances McDormand a fost protagonista unui moment emoționant. Câștigătoare a Premiului Oscar pentru cea mai bună actriță, ea a invitat toate femeile nominalizate la un Oscar și prezente în sală să se ridice în picioare pentru a sărbători femeile din lumea filmului. Prima care a răspuns invitației a fost Meryl Streep, urmată de toate celelate femei de pe lista nominalizărilor.

Designerul vestimentar Mark Bridges, cel care a câștigat Oscarul pentru costume datorită filmului Phantom Thread a câștigat pe lândă statueta de aur și un jet ski. Jimmy Kimmel a promis acest premiu câștigătorului care va avea cel mai scurt discurs de mulțumire.

Și în afara scenei au fost momente amuzante. Jennifer Lawrence a demonstrat încă o dată la Oscaruri că este o actriţă dezinvoltă cu care toată lumea şi-ar dori să petreacă. Chiar dacă nu a câştigat nimic la cea mai recentă gală a Oscarurilor, vedeta de 27 de ani a reuşit să se afle din nou în lumina reflectoarelor, fiind văzută trecând peste scaune cu un pahar cu vin în mână, pentru a-şi găsi locul în sală. Actriţa şi-a păstrat zâmbetul pe buze după ce a reuşit să nu verse nicio picătură de vin, înainte de a se reuni cu colegii de breaslă, printre care Woody Harrelson şi Steven Spielberg.

Încheierea galei a fost una interesantă. După ce a fost anunțat marele premiu și The Shape of Water a câștigat trofeul pentru cel mai bun fil, Jimmy Kimmel a luat mai multe vedete aflate în sală și au mers împreună la un cinematograf de pe Hollywood Boulevard, au intrat în sală și au oferit popcorn publicului care era la film.

The Shape of Water, premiul Oscar 2018 pentru cel mai bun film. În această noapte a avut loc cea de-a 90-a Gală a premiilor Oscar la Dolby Theater din Los Angeles. Marele câștigător al galei a fost pelicula The Shape of Water, care avea și cel mai mare număr de nominalizări. Lungmetrajul a câștigat la categoria „cel mai bun film”, dar și la categoria „cel mai bun regizor”.

Filmul ”The Shape of Water” (”Forma Apei”), regizat de Guillermo del Toro, este o poveste fantastică, cu acțiunea în timpul Războiului Rece din America în jurul anului anului 1962. În laboratorul secret în care lucrează, singuratica Elisa, interpretată de Sally Hawkins, duce o viață izolată. Totul avea să se schimbe când ea și colega ei Zelda (Octavia Spencer) descoperă un experiment secret.

FOTO: FACEBOOK