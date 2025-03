„Trăiește în casă de 600.000 de euro”

Răspunsul românului a devenit viral pe platforma socială, adunând peste 37.000 de aprecieri și mai bine de 4.200 de comentarii.

„Pentru doamna care plângea în piață: «Să vină diaspora, unde e diaspora». Nu venim, doamnă. Și eu sunt diaspora, și eu nu vin. Pentru că eu vreau să trăiesc într-o țară liberă și democrată și, da, vrem și noi să luptăm împotriva nedreptății și să luptăm împotriva corupției, dar nu vrem, doamnă, să mergem în Rusia.

Nu vrem, doamnă, pentru un ticălos care trăiește în casă de 600.000 de euro și care e păzit de luptători din Legiunea Franceză și care are legături cu Potra care avea arme și milion de euro în casă, cash, și cerea 25 de milioane de euro să dea o lovitură de stat în România.

Nu vrem, doamnă! Nu vrem! Pentru că eu, eu sunt diaspora. Eu, ăla care am plecat, cum spune domnul Georgescu, afară slugă. Slugă, slugă!”, a afirmat românul în videoclipul făcut public pe TikTok.

„Va face și puțină pușcărie”

De asemenea, acesta l-a catalogat pe Georgescu drept „un ticălos”, precizând că el „își duce copiii la clinici private și ție îți spune să scoți copiii la soare. Vezi, să te duci cu ei la urgență dacă ai copiii bolnavi. Și care spune că se rupe firul sfânt între Dumnezeu și între mamă și între copil dacă-l naști prin cezariană”.

Românul a precizat că diaspora își dorește „o țară liberă și democrată” și că nu vrea „în Rusia”.

„Și apropo de isteria asta. Vezi că am mai văzut așa: am mai văzut odată la Petre Roman: «Nu vrem bani, nu vrem valută, vrem Petrică…..». Și știți unde am mai văzut, doamnă? Când a murit Bobby din Dallas. Au ajuns femei la spital. N-au mai gătit, au rămas porcii pe masă. Nu au mai făcut cârnați, n-au mai gătit nimic de sărbători, a murit Bobby. Și acum, să spun, eu cred că am pierdut și doi-trei prieteni când le-am spus: 1 – ticălosul ăsta n-o să fie pe buletinele de vot; 2 – pentru ceea ce face, va face și puțină pușcărie. Nu, doamnă, noi, oamenii normali, nu venim!”, a spus în încheiere românul.

