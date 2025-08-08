Autorități civile și militare de top din Marsilia, regiune și Paris, precum și reprezentanți diplomatici străini au fost întâmpinați la bordul acestui maiestuos portavion american, a informat Aurelia Giosu, pe pagina de Facebook

Am avut ocazia vorbesc cu amiralul Stuart B. Munsch despre problemele geopolitice actuale și relația strategică.

Portavionul și distrugătorul de rachete USS Winston S. Churchill vor rămâne în Marsilia până pe 9 august pentru a-și continua călătoria în Mediterana.

Aceasta navă impresionată este numită după al 38-lea președinte al Statelor Unite, Gerald Ford. Măsurând 337 de metri lungime și 73 de metri lățime, Gerald R. Ford transportă 4.500 de membri ai echipajului și peste 75 de avioane, cu două reactoare nucleare și o propulsie magnetică unică în lume care permite decolarea unui avion de război în doar 10 secunde, a mai notat diplomatul.

