De Adrian Ilie,

”În perioada 2003 – 2011, împreună cu 8 complici, aceasta a recrutat tinere (unele minore) și, sub promisiunea asigurării unui loc de muncă, cazare și masă în Germania, le-au transportat în Republica Cehă unde au fost obligate să se prostitueze”, informează Poliția Română.

Femeia era urmărită internațional din 2014, împotriva ei fiind emise 4 mandate de executare a pedepsei cu închisoarea de către Tribunalul Covasna (5 ani), Tribunalul Harghita (5 ani), Judecătoria Miercurea – Ciuc (2 ani și 6 luni) și Tribunalul Mureș (6 ani) pentru trafic de persoane, trafic de minori și constituire a unui grup organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni.

Enderle Ildiko a fost trecută, din 18 octombrie, și pe site-ul Europol, în contextul desfășurării campaniei de mediatizare a persoanelor urmărite ”Crime has no gender”, campanie derulată în colaborare cu ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams – Rețeaua Europeană a Unităților de Căutare Activă a Urmăriților).

Astfel, fiecare țară membră a ENFAST a trecut pe site-ul Europol câte o femeie căutată de autorități. Poliția română a trecut-o pe listă pe Enderle, prinsă la mai puțin de două luni după ce fața i-a apătu pe lista celor mai căutați infractori din Europa.

