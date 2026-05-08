Rodica Baciu e fondator și Co-CEO Materom Grup, o afacere de familie din Târgu Mureș care a crescut în ultimii 28 de ani și a ajuns unul dintre cei mai importanți jucători din piața auto atât în ceea ce privește piesele de schimb, cât și vânzarea de mașini. Iar noul parteneriat cu chinezii de la Chery oferă o nouă perspectivă nu doar de afaceri, ci și de filosofie de poziționare pe o piață în care automobilele din China devin din ce în ce mai prezente.

„Eram în vacanță la Shanghai cu soțul meu, în urmă cu patru luni. Vedea pe stradă atât de multe mașini noi, toate chinezești, și atunci ne-am întrebat: de ce să nu încercăm să aducem și noi și să distribuim un model de aici!?”. Așa a încolțit idea și pentru că uneori ceea ce-ți dorești se împlinește, Rodica Baciu își amintește cum la scurt timp după acea vacanță a fost contactată de reprezentanți ai Chery pentru o eventuală colaborare.

Materom n-a fost singurul distribuitor pe care chinezii l-au abordat pentru a le vinde noul brand Lepas, dar firma din Tg. Mureș a fost în cele din urmă selectată înainte unor nume mari din industrie.

„Am intrat în discuție cu cei de la Chery încă de la începutul anului și a fost un proces foarte dur și intens de due diligence, de negociere și de aliniere la planul lor de strategie pentru Europa și pentru România, dar până la urmă am înțeles ce se dorește cu acest brand. Apoi, e vorba de încrederea pe care o avem de la grupul Chery, care este, de 23 de ani, exportatorul numărul unu de automobile al Chinei. E clar că se pricep să facă mașini, dacă nu aveau calitate, dacă nu erau fiabile, alte piețe nu le-ar mai fi cumpărat”, recunoaște Rodica Baciu.

Și a mai fost ceva: „Ne-a atras și faptul că avem de-a face cu un brand nou, marcând o nouă oportunitate, iar ADN-ul Lepas se potrivește foarte mult cu mentalitatea noastră. Ne place calitatea, ne place eleganța și de asemenea, raportul preț-calitate, pentru că brandul se poziționează în segmentul mediu-premium și va avea un preț competitiv, concurând cu alte modele bine vândute și în România. Planul de promovare s-a aliniat cu strategia celor de la Chery. Anul acesta vom deschide 12 showroomuri și mă bucur să tot primesc de la colegii mei solicitări aproape zilnice privind noi parteneriate pentru mai multe orașe din țară”.

„Cei de la Chery au vizitat sediul nostru din Târgu Mureș și au fost impresionați de organizarea logistică, de depozitele noastre și de viziunea pe termen lung a afacerii de familie. Au căutat un partener care să înțeleagă piața locală de piese și servicii post-vânzare, nu doar un simplu distribuitor de mașini”, explică Rodica Baciu unul dintre argumentele care i-au convins pe chinezi să aleagă Materom.

Un altul mi l-a dezvăluit unul dintre reprezentanții Lepas cu care am vorbit la Wuhu și pe care l-am întrebat ce i-a determinat să aleagă firma mureșeană: „Rodica ne-a cucerit cu entuziasmul ei! Și are aceleași valori ca ale mărcii noastre, plus viziunea și experiența în piața auto din România”.

Parteneriatul a fost oficializat într-un moment strategic, semnarea acordului având loc în cadrul unui eveniment de anvergură în China, la Wuhu, sediul central Chery.

Alegerea de a miza pe Lepas, un brand aflat la început de drum inclusiv la nivel global, face parte dintr-o strategie bazată pe calitatea percepută și pe avansul tehnologic al grupului Chery.

„Am ales Lepas pentru că am văzut în China standardele de producție. Nu mai vorbim de mașini chinezești așa cum erau percepute acum 10 ani. Vorbim despre siguranță, design european și tehnologie de ultimă oră care poate concura cu orice brand premium stabilit”, subliniază Rodica Baciu.

Lepas intră pe piață cu un focus clar pe segmentul SUV-urilor, cele mai căutate vehicule în prezent. Modelele propuse se remarcă prin motorizări hibride și plug-in hibrid (PHEV), unde accentul este pus pe eficiență, oferind autonomii electrice generoase pentru mediul urban.

De asemenea, modelele beneficiază de sisteme avansate de asistență pentru șofer, incluzând frânare automată, menținerea benzii și monitorizarea unghiului mort. Totodată, Lepas are un interior premium, cu ecrane curbate de mari dimensiuni, materiale de înaltă calitate și o ergonomie gândită pentru piața europeană.

Pentru a combate scepticismul, Materom și Chery oferă pachete de garanție competitive, susținute de rețeaua proprie de service-uri Materom: 7 ani și 150.000 km.

Materom nu vizează doar vânzările rapide, ci construirea unei rețele durabile. Planul include deschiderea de reprezentanțe proprii, dar și colaborarea cu dealeri independenți din marile orașe ale României. Iar ambițiile sunt mari: 700 de mașini vândute în România până la finalul anului 2026.

„Vrem să devenim un jucător relevant pe piața de mașini noi, oferind românilor o alternativă inteligentă. Ambiția noastră este ca, în câțiva ani, Lepas să fie o prezență obișnuită pe drumurile noastre, recunoscută pentru fiabilitate și dotări de top la un preț corect”, concluzionează Co-CEO-ul Materom.

Lepas va lansa în acest an trei modele: L8 – versiunea plug-in hibrid (PHEV) va fi prima comercializată, la mijlocului anului 2026, acoperind segmentul SUV A+; L6 – atât versiunea plugin-hibrid, cât și versiunea electrică, vor fi lansate în jurul lunii septembrie 2026, acoperind segmentul SUV A; L4 – versiunea electrică va fi lansată în jurul lunii septembrie, iar versiunea PHEV va fi lansată în jurul lunii noiembrie 2026.

Grupul Chery include o pleiadă de branduri, de la cel omonim la Omoda, Jaecoo, Jetour, Lepas, iCar, Exlantix, Exeed și Luxeed – ultimul fiind dezvoltat împreună cu Huawei. În 2025, grupul Chery a produs 2,8 milioane de mașini, în creștere cu 7,8% față de anul anterior. Grupul este mai mare decât Renault, care a vândut în total anul trecut 2,3 milioane de automobile, incluzând aici și mărcile Dacia și Alpine. Chery este chiar principalul exportator din domeniul auto al Chinei, cu 1,3 milioane de unități, peste BYD.

Articol susținut de Chery

