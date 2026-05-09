Drumurile au fost distruse de ape

Zeci de oameni au rămas izolați în satele Leiculești, Salcia și Sfântu Gheorghe, după ce drumurile au fost distruse de o rupere de nori. Accesul auto a fost imposibil pe parcursul nopții, drumul din Leiculești fiind pur și simplu rupt de viitură. Intervențiile au fost îngreunate până în această dimineață, relatează Șansa News.

O viitură puternică a făcut prăpăd în comuna Tisău, după o ploaie torențială de scurtă durată. Viitura a măturat totul în cale, transformând drumurile în torenți și inundând gospodăriile oamenilor.

Surpare masivă de teren

Viitura a spulberat podul din tuburi de peste pârâu, provocând o surpare masivă de teren. În urma apelor a rămas un crater adânc, care a tăiat orice cale de acces către 35 de gospodării, lăsând zeci de oameni complet izolați de restul comunei.

Autoritățile au amenajat în această dimineață un drum provizoriu pentru a restabili accesul către cele 35 de familii izolate. Soluția temporară va asigura circulația auto pentru cele 50 de persoane afectate până când podul distrus de viitură va fi reconstruit complet.

Deși apele au inundat ulițele, intervenția autorităților este momentan imposibilă. Nivelul ridicat al râului Nișcov a creat o barieră naturală, împiedicând utilajele să ajungă în zonele afectate pentru a acorda ajutor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE