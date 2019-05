La școala Zahn’s Corner Middle School învață peste 300 de elevi și predau 25 de profesori. Contaminarea radioactivă provine, cel mai probabil, de la o fostă centrală nucleară care fabrica arme cu uraniu pentru Departamentul de Energie, potrivit BBC.

Autoritățile au anunțat că unitatea de învățământ va rămâne închisă până când sursa, răspândirea și nivelul de contaminare, precum și riscul de hazard pentru sănătatea publică și mediu vor fi eliminate.

Today was the last day for Zahns Corner Middle School students in Piketon, OH. School leaders sent a letter home to parents. County health officials tell me if students or staff are exposed to enough enriched uranium, they're at risk for developing cancer. @WLWT pic.twitter.com/nnJveZVRg5

— Jatara McGee WLWT (@jatara_) 14 mai 2019