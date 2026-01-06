Se întorceau de la plajă

Tânăra în vârstă de 24 de ani a supraviețuit unui accident pe autostradă alături de soțul ei – doar pentru a muri câteva momente mai târziu, când un TIR i-a spulberat în timp ce coborau din mașina avariată. Tragedia s-a petrecut la sfârșitul anului trecut.

Samara Prado Martins, o arhitectă care se căsătorise în urmă cu doar o lună, a murit la fața locului după dublul accident de pe o autostradă din Brazilia.

Samara și soțul ei, Thiago Oliveira Martins, se întorceau de la plajă când mașina lor s-a răsturnat pe acostamentul de urgență din apropierea orașului Ponta Grossa, în statul Paraná, din sudul țării.

Poliția Rutieră Federală a anunțat că cei doi au reușit să iasă din vehiculul răsturnat.

Soțul tinerei, în stare critică

Însă, câteva secunde mai târziu, au fost loviți de un TIR, iar Samara a fost ucisă pe loc. Thiago a fost rănit grav, fiind transportat cu elicopterul la un spital din Ponta Grossa, unde se află în continuare la Terapie Intensivă, intubat.

Rudele au declarat că cei doi soți se aflau singuri în mașină în momentul accidentului.

Părinții, fratele și cumnata Samarei călătoreau într-un alt vehicul în spatele lor, fiind martori la tragedie. Ocupanții camionului nu au fost răniți.

Samara, originară din Dourados, în Mato Grosso do Sul, absolvise recent facultatea de arhitectură și lucra la o firmă locală.

