Cei doi l-au urmat pe bătrân și i-au propus un târg. Fiindcă n-au ajuns la o înțelegere, i-au băgat, pur și simplu, mâna în buzunar, a informat targovistenews.ro.

„După ce am luat pensia, am fost urmărit de o persoană care a văzut unde am băgat banii. A venit la mine să îi cumpăr aur. «Mă, eu nu cumpăr așa ceva! Du-te și vinde unde vrei!». Am luat bicicleta ca să plec, dar atunci mi-a băgat mâna în buzunar și mi-a luat banii”, a povestit pățitul.

Prietenul ei a fugit

Fata nu s-a bucurat prea mult de „prada” realizată. În cinci minute, ea a fost încătușată de polițiști. Fata este din Vâlcea și a mai avut probleme cu legea.

Cel care a însoțit-o a reușit să fugă. Poliția l-a identificat și pe el, un bărbat care, de asemenea, are probleme cu legea.

Filiera italiană! O nouă pacientă mutilată la nas de Matthew Mode își amintește că „medicul chirurg” a intrat în sala de operație alături de un prieten, Michelle di Chirico, un dentist! „Când mi-a dat pansamentul jos, nasul meu arăta ca un şniţel bătut pe tocător”