BBC a publicat imagini cu dezastrul lăsat în urmă de tornadă. Un hotel și un parc de rulote au fost distruse din cauza furtunii și a vântului puternic care s-au abătut asupra orașului american.

https://www.bbc.com/news/av/embed/p07bdpf3/48416760„>

Oamenii răniți, care au rămas fără un acoperiș deasupra capului, au fost transportați la spital, unde primesc îngrijiri medicale. De asemenea, operațiunea de salvare a sinistraților este în continuare în desfășurare în orașul El Reno.

Natura s-a dezlănțuit după ce această zonă a fost afectată de tornade, ploi torențiale și de inundații.

Im in El Reno. I was just in a tornado. Im ok but the hotel across the street from us was leveled. Victims are being pulled from the rubble @NEWS9 pic.twitter.com/IjZI3Jcvgk

— Aaron Brilbeck (@AaronBrilbeck9) May 26, 2019