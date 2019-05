Tornada afost observată marţi dimineaţa, în apropierea Aeroportului Internaţional Tulsa, în statul american Oklahoma, relatează Mediafax.

„O tornadă a fost localizată în apropierea Aeroportului Internaţional Tulsa. Aceasta se îndreaptă către nord cu 80,4 km/h. Adăpostiţi-vă acum!”, au transmis meteorologii pe Twitter la ora 6:30 dimineaţa. Tornada a trecut destul de aproape de pistele aeroportului.

This mornings tornado by Tulsa International Airport.

Credits: Posted by LeAnne Taylor on FB. Photo by Mark Cameron. pic.twitter.com/50vU74u1nH

— Amanda (@adocmartin) May 21, 2019