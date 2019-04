O vloggeriță din Statele Unite s-a filmat plângând, după ce i-a fost șters contul de Instagram

Cu ochii înecați în lacrimi, Jessy Taylor a spus că nu-și poate imagina cum poate lucra din nou într-un restaurant McDonald’s și că are nevoie de contul ei de Intagram pentru cariera ei. Cu toate acestea, vloggerița nu a precizat cum câștigă bani pe Internet, relatează Daily Mail.

Tânăra din Tampa crede că i-a fost șters contul de Instagram după ce a fost raportată de troli.

Vloggerița a spus că și-a creat un cont nou pe rețeaua Instagram, iar, în prezent, este urmărită de 3.500 de persoane.

„Am fost prostituată. Mă dezbrăcam în fiecare zi. Nu mai fac asta pentru că îmi câștig toți banii pe Internet (…) Nu vreau să mă întorc la viața aceea”, a mărturisit tânăra.

„Oamenilor care râd de mine și complotează să-mi șteargă contul, imaginați-vă dacă ați fi în locul meu. Am fost abandonată de familie, am fost sabotată de toți cunoscuții. Ceea ce unii dintre voi nu vă dați seama este că nu am nicio calificare, am o datorie de 20.000 de dolari de la colegiu și nici nu pot urma colegiul pe care-l vreau”

„Am lucrat la McDonald’s, înainte de a avea cont pe YouTube și pe Instagram și de a avea 100.000 de urmăritori. Până să obțin tot ce am vrut în viața mea, am fost o fraieră”, a povestit Jessy, în fața camerei.