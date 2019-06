Oamenii săraci din Teleorman vor fi mutați la marginea orașului, în containere împrejmuite cu garduri! „Va fi cea mai frumoasă grădină zoologică din Alexandria”, spune un constructor

Până în 15 iunie, aproape 100 de persoane din Alexandria, județul Teleorman, care trăiesc la limita sărăciei, mulți dintre ei din ajutoare sociale, vor fi mutate la marginea orașului – lângă cimitir -, în containere.

Alte zece familii riscă să rămână în stradă.

Primăria susține că vrea să-i mute pentru că blocurile centrale, dar decăzute, prezintă un grad de risc seismic ridicat, motiv pentru care le va și dărâma.

Pe de altă parte, locatarii spun că primarul vrea să scape de ei pentru ca afaceristul Florin Roșu să-și dezvolte business-uri în zona bună. Fiul lui Roșu deține deja un hotel chiar acolo de unde oamenii vor fi strămutați.

Aproape 4 milioane de lei a cheltuit autoritatea municipală pentru locul de la marginea orașului unde se vor muta oamenii, unul dintre contracte fiind atribuit unei firme care a mai făcut afaceri cu Primăria Alexandriei.

„Locuințele” vor fi mai degrabă niște cuști, având în vedere dimensiunea infimă, dar și că fiecare în parte va fi împrejmuită de un gard. Asta, pe lângă gardul mare care le va înconjura pe toate.

de Florinela Iosip și Eli Driu (foto)

„La mine de ce nu veniți?”, țipă cu toată puterea Paul Albu, un bărbat de 34 de ani, în fața unor blocuri cu pereții murdari și scorojiți. A văzut că suntem de la presă și ne cheamă.

Oamenii din blocurile B10 și B11 de pe strada 1 Mai din Alexandria sunt percepuți ca paria, din cauza condițiilor mizere în care trăiesc și pentru că cei mai mulți sunt de etnie romă.

Clădirile sunt niște blocuri cu adevărat decăzute, îngrozitoare, amplasate din greșeală într-o zonă bună a urbei, cartierul de B-uri, lângă secția de poliție și un hotel de trei stele.

Copiii din Blocurile B10 și B11 se joacă afară

Bărbatul cu o cutie de jucării de pluș

Aici locuiesc 125 de persoane, dintre care în jur de 50 de copii. Paul și vecinii săi sunt pe cale de a fi mutați până în 15 iunie la marginea orașului, lângă un cimitir, în containere de câțiva metri pătrați. Alte 10 familii nu vor primi nici măcar acel container. Vor rămâne în stradă, deși au copii de crescut.

Lui Paul îi este frică să se mute lângă un cimitir. Problema e nu vecinătatea, ci faptul că acolo, la marginea orașului, totul va deveni și mai greu pentru el. Deși pare un bărbat în toată firea, aproape fioros, Paul are temerile unui copil.

Se întreabă cine o să-l ajute să-și care cutia cu jucării de pluș pe care le-a strâns de-a lungul timpului, încă la casa de copii din Roșiori? Acolo a stat până la 18 ani, după care i-a fost repartizată de la primărie o locuință socială în B 10, pentru că are certificat de handicap. Pentru acesta primește 350 de lei pe lună, fiind singurul său venit.

Paul Albu în camera din care va fi evacuat

„Noi n-am murit!”

„De ce nu vine să repare băile? De ce nu ne scapă de șobolani? Îți este frică să te duci la baie să-ți faci nevoile, că te mușcă. Tavanul e spart. Ne plouă în scară. E un miros de nici nu poți să respiri”, ne spune o femeie pe la vreo 50 de ani, care suferă de diabet.

Chiar și în aceste condiții, locuitorii refuză să fie mutați din mai multe motive:

1. Chiria ar urma să fie de 600 de lei, după cum susțin oamenii din comunitate, pe când în aceste blocuri plătesc doar câteva zeci de lei. În schimb, primarul Victor Drăgușin susține, categoric, contrariul: „Prețul chiriei rămâne neschimbat”.

2. Noua zonă este inaccesibilă pentru servicii de bază. Nu există transport în comun, mai ales pentru copiii care merg la școală sau pentru oamenii bolnavi din comunitate ca să meargă la spital.

3. Unii locuitori au investit sute de lei în actualele garsoniere și apartamente, ceea ce reprezintă mult pentru buzunarul lor: să pună parchet, să văruiască etc.

Deși trăiesc în condiții grele în blocuri, oamenii nu vor să se mute

În cuști, lângă cimitir

Și mai e ceva. Demnitatea lor. Să se mute lângă cimitir și în niște containere împrejmuite cu garduri, ca la cuști, e ceea ce-i șochează. ”Noi n-am murit! De ce să ne ducă la cimitir? Eu nu mă duc la cimitir!”, ne spune o altă femeie pe la 50 de ani.

În puhoiul de oameni care roiesc în jurul nostru pentru a-și spune necazurile zărim o fată înaltă și cu părul lung până la șolduri. Adolescenta de 17 ani locuiește cu cei trei frați mai mici și cu părinții în două camere despărțite de un hol și un frigider aproape gol. Mama are hepatita B, dar cu toate astea muncește împreună cu tatăl. De câteva luni s-au angajat la primărie, la măturat strada. Ei sunt una dintre familiile care vor rămâne în stradă.

„Primăria a avut toată bunăvoința cu aceste 10 familii”

Anul trecut, familia fetei a fost evacuată printr-un ordin judecătoresc pentru că nu și-au plătit facturile la căldură. Dar pentru că n-au avut unde să se ducă, au spart locuința și s-au reinstalat.

În privința lor, primăria a decis că nu vor putea locui nici măcar într-un container. „Primăria a avut toată bunăvoința cu aceste 10 familii, dar nu și-au plătit chiria către primărie sau utilitățile de ani întregi”, susține un reprezentant al administrației din Alexandria.

Tânăra de 17 ani și unul dintre frații săi care urmează să fie evacuați

„Vă rog să mă credeți că n-am avut bani. E greu să te descurci cu patru copii pe care trebuie să-i ții la școală. Am fata mare care e în clasa a XI-a. Soția e bolnavă. Nu am avut. Singurul loc unde am putut să ne angajăm de curând a fost la măturat”, ne spune tatăl Alexandrei. Cu privirea în pământ, mărturisește că nu știe ce va face dacă va fi evacuat. Speră doar ca blocul să nu fie dărâmat în viitorul apropiat.

„Alte fete de vârsta mea nu sunt așa. Ele se îmbracă frumos și merg în oraș. Iar eu stau în fiecare zi în casă cu frica să nu vină și să ne dea afară”, ne mai spune Alexandra. Tânăra visează să dea admiterea la Academia de Poliție din Câmpina.

Cum justifică primăria dărâmarea blocurilor

Am mers la biroul lui Victor Drăgușin, primarul PSD al Alexandriei din 2008, ca să-l întrebăm de ce dărâmă blocurile în loc să le renoveze, dar și de ce locatarii nu pot fi mutați într-o zonă mai aproape de civilizație.

Oficialul ne-a răspuns că cele două blocuri, construite în 1965 pentru muncitori, n-ar rezista la un cutremur mai mare de 7 grade pe scara Richter.

În cadrul comitetului pentru situații de urgență i s-a recomandat edilului dărămârea celor două imobile în loc de renovarea lor pentru că ”este mai fezabilă din punct de vedere tehnico-economic”, după cum susține el că arată și raportul de expertiză tehnică.

Cât despre mutarea oamenilor lângă cimitir, Drăgușin susține că în oraș nu există terenuri libere suficient de mari pentru toate cele 65 de containere, dar și că le-a propus oamenilor o altă variantă.

Primarul Victor Drăgușin și secretara acestuia

„Am solicitat o întrevedere cu toți locuitorii din acele blocuri. Le-am explicat situația și i-am invitat la un adăpost temporar. Doamne ferește, mâine vine un seism mai puternic! Sunt și copii acolo, persoane mai învârstă. Le-am arătat adăpostul. E un adăpost pe fonduri europene cu condiții hoteliere. Este situat la ieșirea din oraș, vizavi de societatea Electrotel. Au refuzat. Acum sper ca până în 15 iunie să-i mutăm în acele containere”, zice primarul Victor Drăgușin.

Locuitorii motivează de ce au refuzat adăpostul. „Căminul ăla este de nefamiliști. Cum să stau eu, femeie măritată, cu trei copii, într-un cămin de nefamiliști? Nu accept să stăm separați”, ne spune o femeie pe la 30 de ani. „La adăpost n-ai voie cu vizite, n-ai voie să-ți faci de mâncare. Ai limită de oră ca să intri sau ca să ieși. Nu putem să ne-aducem lucrurile. Nu avem dreptul decât la un pat și un dulap. E ca la închisoare”, reclamă un alt locuitor.

Omul de afaceri Florin Roșu, candidat să construiască pe terenul cu blocuri dărâmate

L-am întrebat pe primar și ce se va construi în locul celor două blocuri, iar acesta ne-a răspuns că va construi tot locuințe sociale.

În schimb, presa locală și locuitorii din B-uri afirmă că în locul blocurilor ar urma ca Florin Roșu și fiul acestuia, afaceriști cunoscuți în Alexandria, să-și dezvolte bussiness-uri.

În zonă există deja un hotel de trei stele al familiei, care îi poartă numele în engleză: „Red Confort Hotel”. Pe site, administratorii hotelului poziționează imobilul „la numai două minute de centrul orașului”.

Hotelul a adăpostit tot locuințe sociale

În acea clădire au locuit până în urmă cu câțiva ani tot familii dezavantajate și-au fost evacuate. Apoi, clădirea a fost cumpărată de Florin Roșu și transformată în hotel, ne povestesc locuitorii. „S-a supărat Roșu pe noi că mai sunt unii care se duc la hotel și cerșesc și-i deranjează clienții”, ne mai spun aceștia.

De altfel, nu ar fi prima oară când Florin Roșu face afaceri cu primăria. Potrivit presei locale, acesta ar fi construit celebrul restaurant Rustic din Pădurea Vedea fără autorizație. De altfel, tot aici Primăria Alexandria a organizat în 2016 o festivitate de 1 decembrie, unde au fost servite 2.600 de porții de varză cu ciolan.

„Sărăcia nu este pentru oraș”

Sociologul Gelu Duminică spune că această situație face parte dintr-un întreg fenomen național de mutare a comunităților vulnerabile la marginea civilizației.

„Sărăcia nu este pentru oraș, ci pentru zonele periferice. Construim fie ziduri fizice, fie ziduri de tipul îi luăm pe oamenii săraci și-i aruncăm afară. Prin astfel de metode nu facem decât să-i împingem și mai mult pe cei vulnerabili în sărăcie și excluziune socială. Nu este o chestiune nouă. Au fost cazuri similare în Piatra Neamț, Baia Mare, Roman, Cluj-Napoca (Pata Rât), unde oameni săraci – majoritatea romi – au fost mutați sub diverse pretexte în zone unde să nu mai fie văzuți”.

Gelu Duminică, sociolog. FOTO: Facebook

Contract câștigat de o firmă care a mai făcut afaceri cu primăria

Dacă situația investiției de pe terenul care va fi eliberat prin demolarea blocurilor B10 și B11 e încă neclară, dincolo, unde vor fi strămutați oamenii, lucrarea s-a atribuit.

Contractul în valoare de aproximativ 1,68 de milioane de lei în vederea amenajării spațiului pentru amplasarea containelor (canalizare, utilități, pietruirea de alei, împrejmuirea cu garduri) a fost câștigat prin licitație de Instal Polcon SRL, deținută de Paul Stancu, fost director HidroOlt. Acesta a mai făcut afaceri cu Primăria Alexandria în trecut.

Una dintre activitățile recente este „reabilitarea cartierului zonei blocurilor F-uri și I-uri”, care s-a soldat cu tăirea mai multor arbori.

Separat, pentru achiziționarea de containere, Primăria Alexandriei a cheltuit peste două milioane de lei.

Muncitorii au început să lucreze la zona unde vor fi amenajate containerele

Firma câștigătoare este Pop Industry SRL cu sediul în Slatina, care trebuie să livreze 35 de containere de tip apartament (cu două camere, cu suprafața de 27 mp) și 30 de containere de tip garsonieră (13,4 mp).

Containerele vor fi împrejmuite atât de un gard mare, care le va cuprinde pe toate, cât și de unul pentru fiecare container în parte. „Va fi cea mai frumoasă grădină zoologică din Alexandria”, ne spune unul dintre constructori.

