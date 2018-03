Oamenii lui Codrin Ștefănescu stau, pe bani publici, în sediul PSD. Jurnalistul Cătălin Tolontan prezintă joi, 15 martie, pe tolo.ro, o anchetă jurnalistică legată apropiați ai lui Codrin Ștefănescu, angajați ai statului, care-și au birourile în sediul Partidului Social Democrat (PSD), deși aceștia ar trebui să se ocupe de persoanele cu handicap.

Este vorba despre angajații ”Consiliului de monitorizare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități”:

Florinel Butnaru – președinte al Consiliul de monitorizare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, fost senator PPDD ( Partidul Poporului – Dan Diaconescu ), trecut la PSD în 2012-2016;

), trecut la PSD în 2012-2016; Valentin Păduroiu – prieten cu Codrin Ștefănescu de pe vremea când era deputat PRM;

Iuliana Vizantin – consilier al lui Florinel Butnaru.

Tocmai secretarul general adjunct al PSD susține că pe primii doi îi cunoște de mai mult timp, de dinainte să facă această instituție ce ar trebui să se ocupe cu problemele persoanelor cu handicap.

-Domnule Codrin Ștefănescu, de când îi știți pe Valentin Păduroiu, Iuliana Vizantin și Florinel Butnaru?

-Cum ați spus? Vizantin? Nici nu am auzit de această persoană. Cu domnul Păduroiu sunt prieten vechi. Din 2000-2004, când dânsul a fost deputat. La fel, mă cunosc de ceva vreme și cu domnul Butnaru. Ei fac parte din comisia centrală a PSD care se ocupă de problemele persoanelor cu dizabilități.

-Așadar…

-Chiar eu am fondat-o! Am făcut mai multe întâlniri chiar la sediul din Kiseleff, au venit și domnii Dragnea și Bădălău în 2016, apoi s-a mai făcut în 2017. Au venit atâtea persoane cu probleme.

-Ce v-au cerut?

-Mese rotunde în Parlament, să schimbăm legislația în legătură cu angajările. Pentru că o persoană în scaun rulant poate ocupa un post în IT, un post de designer! Și vă asigur că oamenii ăștia, Păduroiu și Butnaru, au fost non-stop la întâlniri!

-Vi se pare OK ca domnul Păduroiu, angajat al Consiliului de monitorizare pentru persoanele cu dizabilități, să aibă biroul la PSD?

-Domnule, el vine la PSD doar când e nevoie de el, doar când e chemat! Lucrează în cealaltă parte, unde are biroul și domnul Butnaru! Ei aici nu au o muncă remunerată, e o muncă voluntară. Sunt chemați și în weekenduri și vin mereu. Ultima oară am avut o întâlnire cu 143 de persoane. Mi s-a făcut rău de ce probleme pot avea persoanele cu dizabilități. Noi lucrăm cu inima, cu sufletul, iar voi, ziariștii, căutați bulșituri!

Codrin Ștefănescu a candidat pentru funcția de secretar general al PSD, la Congresul Extraordinar din 10 martie, dar nu a obținut-o, pentru că se află la cuțite tocmai cu șeful PSD, Liviu Dragnea.

Revenind la dezvăluirile lui Tolontan, aflăm că biroul lui Valentin Păduroiu nu se află în sediul instituției de pe strada Nerva Traian, ci chiar în sediul PSD de pe șoseaua Kiseleff, potrivit Tolo.ro.

-Domnule Păduroiu, aș vrea să discutăm câteva minute.

-În legătură cu?

-Despre activitatea dumneavoastră la Consiliul de monitorizare pentru persoanele cu dizabilități.

-Legat de ce parte a activității?

-Avem informații că nu lucrați acolo, ci aici, la partid. Ne-ar interesa o sinteză a activității dumneavoastră din ultimele 5 luni.

-Știți, nu cred că ar trebui să vorbim aici. Haideți să vorbim la sediul nostru. Știți unde e? Știți că avem un sediu?

-Da, pe Nerva Traian. Am fost și acolo, dar nu v-am găsit.

-…

-Nici pe doamna Vizantin n-am găsit-o.

-Păi, da, colegii mei sunt mai mult pe teren, vă dați seama… Cu domnul președinte? Îl știți?

-Nici domnul Butnaru nu era acolo.

-La fel, face mult teren. OK, ne vedem acolo!

Apoi, în urma unei discuții telefonice, apropiatul lui Codrin Ștefănescu l-a invitat pe jurnalist la sediul oficial al Consiliului, acolo unde – inițial – Tolontan a vorbit cu Florinel Butnaru, despre faptul că instituția este imposibil de contactat de către cetățeni, întrucât nu există un site, o adresă publică sau un număr de telefon.

”- Există o sumedenie de mărturii și de fapte adunate care susțin că, de fapt, dumneavoastră și ei lucrați pentru partid și vă plătește această instituție publică. Domnul Păduroiu, de exemplu, este prezent aproape zilnic la sediul PSD din Kiseleff, unde are și birou.

-Facem eforturi deosebite pentru a demara activitatea Consiliului. Ce? Este interzis să se deplaseze la sediul unui partid?

– Bineînțeles că nu e interzis. Dar vi se pare normal să stea zilnic la PSD și să nu vină deloc aici, unde este angajat?

– Știți dumnevoastră care sunt atribuțiile unui consilier?! El se întâlnește acolo cu ministrul Muncii, cu ministrul de Finanțe, pentru a ajuta instituția. Unde ați dori să meargă?”.

Ancheta integrală, pe Tolo.ro.