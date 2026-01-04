O cameră de viteză din Varșovia a fost distrus pentru a treia oară în mai puțin de un an. Dispozitivul, care a fost montat pentru prima dată în noiembrie 2024, a înregistrat aproximativ 8.000 de șoferi care depășeau limita de viteză de 50 km/ h în doar o lună.

Radarul a devenit ținta actelor de vandalism repetate. În februarie 2025, radarul a fost distrus pentru prima oară, pagubele fiind evaluate la 30.000 de zloți. În aprilie, după ce a fost reparat și reinstalat, a fost din nou vandalizat – de această dată cu un topor. Incidentul a fost filmat, dar autorul nu a fost identificat, iar costurile reparației au crescut la 50.000 de zloți, circa 7.000 de euro.

Pe 23 decembrie 2025, radarul TraffiStar SR390 a fost reinstalat pentru a treia oară, cu un sistem de supraveghere video ce funcționa non-stop.

Cu toate acestea, pe 3 ianuarie 2026, dispozitivul a fost din nou avariat, fiind stropit cu vopsea, a transmis șeful Centrului de Supraveghere Automată a Traficului Rutier (CANARD),

„La dispozitiv există o cameră de supraveghere, vom verifica ce a înregistrat aceasta. Dacă vom găsi dovezi ale actului de vandalism, le vom preda poliției pentru a identifica autorul”, a explicat instituția.

Hotărârea autorităților de a reinstala radarul este legată de faptul că că dispozitivul este asigurat: „Faptul că a fost distrus de trei ori arată că își îndeplinește scopul și deranjează pe cei care trebuie să respecte legea. Radarul va fi reinstalat pentru a sprijini siguranța rutieră în această zonă”.

