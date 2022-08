Viorel Lis se confruntă cu probleme grave de sănătate de câțiva ani, însă recent starea lui s-a agravat. A fost internat în spital, medicii l-au tratat, iar acum soția Oana e cea care are grijă de el. Este în cărucior cu rotile. „Viorel nu se mai poate mișca deloc. De trei săptămâni, starea lui s-a degradat rapid și asta este groaznic, mai ales pentru un om conștient.

Suferă foarte mult văzându-se în halul ăsta. La azil nu pot să-l duc pentru că nu mă lasă inima și nici el nu își dorește lucrul ăsta. Asta e bătrânețea, boala, e foarte greu”, a declarat Oana, care nu s-a ferit să recunoască și că au probleme cu banii.

Ei se întrețin din pensia lui Viorel Lis. În trecut, Oana Lis făcea bani din ședințele de terapie, căci este psiholog. Acum, ea nu mai poate munci, trebuie să fie alături de soțul ei.

„Ieri mi-am amanetat verighetele ca să îi cumpăr cărucior. Am cheltuit pe un wc special pentru el 400 de lei, apoi am dat 2.500 de lei pe niște bare de care să se prindă prin casă, iar medicul să se deplaseze la domiciliu ia cam 1.000 de lei. Când îl scot din bloc, trebuie să îl scot cu 3 oameni, evident, nu pe degeaba. Recuperarea costă, tratamentul costă! Sunt cheltuieli enorme și n-am niciun ajutor!

Să fii cu dizabilități în România e nenorocire mare că nu ai ajutor de la stat. Ca primar are pensie 3.500 de lei. Eu banii ăștia i-am cheltuit în două-trei zile. E inuman pentru mine. Mai am bani doar de mâncare și atât. Am ajuns la capătul răbdării!”, a mai dezvăluit ea.

Recent, Oana Lis și-a dus la amanet verigheta de aur, iar acum regretă. „Acum, azi, regret că am dat-o, parcă mă simt că am făcut un păcat că am dat-o…dar nici nu o purtam că îmi rămăsese mică și aveam și nevoie de bani pe loc să plătesc căruțul. Of…”, a scris Oana Lis pe Facebook.

