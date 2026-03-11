Țoiu a recunoscut că au existat convorbiri la nivel consular cu Irina Ponta, dar neoficiale

Ministrul de externe a admis pentru prima dată că a fost o discuție la nivel consular cu fata lui Victor Ponta, pe care a numit-o „separată de înregistrările formale”

„Evident că fiecare minor are dreptul la sprijin, are dreptul la suport consular. În ceea ce priveşte această eroare regretabilă, în care a existat o comunicare paralelă faţă de canalele oficiale, în care a existat personal consular care a dus o conversaţie separată de înregistrările formale, şi asta a dus la venirea unui minor în spaţiu consular în afara programărilor care au fost raportate către centrală privind categoriile de grupuri vulnerabile, evident că aici lucrurile pot să fie mult îmbunătăţite”, a spus Oana Țoiu.

„Evident că după ce se termină această criză o să avem un plan foarte clar de evaluare de discuţie a ce putem îmbunătăţi. Dar repet acest lucru pentru că este foarte, foarte important. În această uriaşă criză ca şi presiune de cereri de sprijin ale cetăţenilor faţă de capacitatea de a răspunde, este extrem de important pentru statul român să respecte regulile pe care le-a comunicat public”, a adăugat ministrul de externe.

Țoiu a mai precizat că i se pare normal ca orice părinte să facă tot ce poate pentru propriul copil, dar datoria unei instituţii este să acorde informaţii celor „care s-au înscris pe canalele formale, în acelaşi timp sau înainte să facă asta, în funcţie de cine a apelat la firul scurt”.

Ea a mai spus că se va face o analiză pentru a vedea cine este vinovat: „În ceea ce priveşte cine din consulat a avut aceste conversaţii, aici va exista o evaluare dedicată. În acest moment, indiferent de care persoana din consulat a avut aceste conversaţii, este o responsabilitate care este şi colectivă, nu doar individual”.

„În momentul în care consulul (n.red. – consulul României în Dubai, Viorel-Richard Badea) m-a întrebat în acest caz aparte ce are de făcut, i-am reamintit consulului că grupul era finalizat ca şi categorii vulnerabile, cu o zi înainte, la capacitatea totală a locurilor alocate României şi că dacă ia o decizie privind modificarea grupului respectiv sau propunerea altui plan de întoarcere acasă, pentru că aveam şi zboruri în plan, în cazul acestei minore neînsoţite sau în cazul oricărui beneficiar pe care îl are în grijă, trebuie să garanteze că s-a asigurat că informaţia respectivă ajunge la toţi cei din grupurile vulnerabile care s-au înscris pe platformele informaţie”, a conchis Țoiu.

Irina Ponta, aflată în Emirate, nu a putut urca în avionul spre România organizat de autoritățile de la București

Amintim că situația fetei de 17 ani a fostului premier Victor Ponta și a Dacianei Sârbu, aflată în Emiratele Arabe Unite pentru un interviu de admitere la o universitate din Abu Dhabi, a generat un scandal public pe 5 martie, după războiul declanșat de Israel și SUA în Iran, care a afectat și EAU. Mai întâi, adolescenta a fost chemată la consulatul României din Dubai pentru a fi inclusă în avionul cu care urmau să revină în țară mai mulți copii. Apoi, ajunsă acolo, a aflat că nu va merge cu zborul organizat de autoritățile române.

Ponta a susținut că decizia a fost luată de ministra USR de externe: „Doamna Țoiu a dat-o jos din avionul care aducea români. A sunat ea personal la Consulul din Dubai să nu o lase să se urce în avionul de București, deși e minoră și e singură acolo. Acum e singură în Dubai și căutăm să găsim un loc pe un zbor să vină în Europa”.

La rândul ei, Oana Țoiu a susținut că nu a intervenit deloc: „Noi nu luăm decizii individuale privind apartenența politică a părinților unui copil, nici ca prioritizare, nici ca deprioritizare, dar ce pot să îi spun acum public domnului Ponta, așa cum pot să-i spun oricărui părinte, este că vom face tot ce ține de noi să existe rute pentru România și vom asigura prioritate în continuare copiilor”. Foarte important, purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a declarat că Irina Ponta nu era înregistrată în evidenţele consulare şi nici în sistemul MAE pentru gestionarea situaţiilor de criză.

O zi mai târziu, pe 6 martie, fata lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu a revenit în țară cu o cursă comercială, FlyDubai.

