Se dorește ca flancul estic al Europei să fie mai bine protejat

Oana Ţoiu a precizat pentru agenția de presă Reuters că discuțiile cu Ucraina au început înainte de incursiunile unor drone, în ultimele săptămâni, în spațiul aerian al unor țări europene, pe care regiunea le-a atribuit Rusiei.

„Credem că este strategic ca flancul estic să fie mai bine protejat, în special în ceea ce privește apărarea aeriană. Așadar, ceea ce facem în această direcție este să creăm parteneriatele necesare, de exemplu cu Ucraina, pentru a construi drone defensive pentru viitor”, a declarat Oana Țoiu.

„Credem în capacitatea noastră de a transforma rapid acest lucru în realitate”, a adăugat ea.

Declarațiile au fost făcute de ministrul de Externe al României în marja adunării anuale a liderilor mondiali din cadrul Adunării Generale a ONU, care s-a încheiat luni.

Tensiunile cu Moscova au crescut în ultimele săptămâni, Estonia acuzând Rusia că a trimis avioane de luptă în spaţiul său aerian, iar avioanele NATO au doborât drone deasupra Poloniei. Ulterior, România a susținut, de asemenea, că avioanele sale au fost pe punctul de a doborî o dronă care a intrat în spaţiul său aerian.

Rusia susţine că nu a vizat niciodată ţările UE sau NATO şi că nu are intenţia de a face acest lucru în viitor.

România permite o prezență americană sporită în bazele militare NATO

Oana Ţoiu a mai precizat, pentru sursa citată, că România a aprobat o creștere a prezenței trupelor americane pe teritoriul său pentru a sprijini operațiunile de realimentare în Orientul Mijlociu, deși a refuzat să ofere cifre.

De la revenirea lui Trump la putere, aliații europeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la posibile reduceri în cazul celor aproximativ 80.000 de soldați americani staționați în Europa, pe fondul temerilor tot mai mari legate de amenințarea rusă.

România intenționează să investească peste 2,5 miliarde de euro în baza aeriană Mihail Kogălniceanu în următorii ani, extinzând capacitatea acesteia pentru a găzdui 10.000 de soldați români și aliați.

România a decis să permită o prezență americană sporită în bazele militare NATO de pe teritoriul său, a spus Oana Ţoiu, menționând că ar putea fi nevoie de realimentare aeriană „în cazul unei reacții necesare în zona volatilă a Orientului Mijlociu”.

