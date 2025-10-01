Se dorește ca flancul estic al Europei să fie mai bine protejat

Oana Ţoiu a precizat pentru agenția de presă Reuters că discuțiile cu Ucraina au început înainte de incursiunile unor drone, în ultimele săptămâni, în spațiul aerian al unor țări europene, pe care regiunea le-a atribuit Rusiei.

„Credem că este strategic ca flancul estic să fie mai bine protejat, în special în ceea ce privește apărarea aeriană. Așadar, ceea ce facem în această direcție este să creăm parteneriatele necesare, de exemplu cu Ucraina, pentru a construi drone defensive pentru viitor”, a declarat Oana Țoiu.

„Credem în capacitatea noastră de a transforma rapid acest lucru în realitate”, a adăugat ea.

Declarațiile au fost făcute de ministrul de Externe al României în marja adunării anuale a liderilor mondiali din cadrul Adunării Generale a ONU, care s-a încheiat luni.

Tensiunile cu Moscova au crescut în ultimele săptămâni, Estonia acuzând Rusia că a trimis avioane de luptă în spaţiul său aerian, iar avioanele NATO au doborât drone deasupra Poloniei. Ulterior, România a susținut, de asemenea, că avioanele sale au fost pe punctul de a doborî o dronă care a intrat în spaţiul său aerian.

Rusia susţine că nu a vizat niciodată ţările UE sau NATO şi că nu are intenţia de a face acest lucru în viitor.

Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”
Recomandări
Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

România permite o prezență americană sporită în bazele militare NATO

Oana Ţoiu a mai precizat, pentru sursa citată, că România a aprobat o creștere a prezenței trupelor americane pe teritoriul său pentru a sprijini operațiunile de realimentare în Orientul Mijlociu, deși a refuzat să ofere cifre.

De la revenirea lui Trump la putere, aliații europeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la posibile reduceri în cazul celor aproximativ 80.000 de soldați americani staționați în Europa, pe fondul temerilor tot mai mari legate de amenințarea rusă.

România intenționează să investească peste 2,5 miliarde de euro în baza aeriană Mihail Kogălniceanu în următorii ani, extinzând capacitatea acesteia pentru a găzdui 10.000 de soldați români și aliați.

România a decis să permită o prezență americană sporită în bazele militare NATO de pe teritoriul său, a spus Oana Ţoiu, menționând că ar putea fi nevoie de realimentare aeriană „în cazul unei reacții necesare în zona volatilă a Orientului Mijlociu”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum poate să arate mormântul lui Dan Spătaru la 21 de ani de la moartea sa. Toți trecătorii observă asta când ajung în cimitir. Acum, s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția, mai ales în a treia poză
Viva.ro
Cum poate să arate mormântul lui Dan Spătaru la 21 de ani de la moartea sa. Toți trecătorii observă asta când ajung în cimitir. Acum, s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția, mai ales în a treia poză
„Ea suferea după Dan Alexa”. Ion Lorinczi, fostul iubit al Ioanei Popescu, a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate despre ultima perioadă din viața regretatei jurnaliste. Incredibil ce a povestit! Mai mult, vorbele lui sunt susținute și de o apropiată a Ioanei. Ce legătură ar fi fost, de fapt, între fosta ziaristă și antrenor
Unica.ro
„Ea suferea după Dan Alexa”. Ion Lorinczi, fostul iubit al Ioanei Popescu, a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate despre ultima perioadă din viața regretatei jurnaliste. Incredibil ce a povestit! Mai mult, vorbele lui sunt susținute și de o apropiată a Ioanei. Ce legătură ar fi fost, de fapt, între fosta ziaristă și antrenor
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
Elle.ro
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
gsp
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
GSP.RO
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
Britanicii sunt uluiți după ce au văzut noua Dacia: „Să anunțe că e păcăleală de 1 aprilie”
GSP.RO
Britanicii sunt uluiți după ce au văzut noua Dacia: „Să anunțe că e păcăleală de 1 aprilie”
Parteneri
Ultima oră, e divorțul momentului în România! Celebrul nostru român divorțează de nevasta cu 33 de ani mai tânără! Totul s-a făcut în mare secret, iar detaliile sunt mult prea triste
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră, e divorțul momentului în România! Celebrul nostru român divorțează de nevasta cu 33 de ani mai tânără! Totul s-a făcut în mare secret, iar detaliile sunt mult prea triste
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Avantaje.ro
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Cum arată casa în care a crescut Ștefan Floroaica. Concurentul de la „Asia Express” a avut o copilărie simplă, departe de agitația capitalei
Tvmania.ro
Cum arată casa în care a crescut Ștefan Floroaica. Concurentul de la „Asia Express” a avut o copilărie simplă, departe de agitația capitalei

Alte știri

Avertizare meteo ANM. Cod portocaliu de ploi de până la 90 l/mp și ninsori abundente cu strat de chiar și 40 de centimetri
Știri România 10:48
Avertizare meteo ANM. Cod portocaliu de ploi de până la 90 l/mp și ninsori abundente cu strat de chiar și 40 de centimetri
Dosarul Mocioalcă de la DNA. Cum a fost închis cazul cu patru zile înainte ca fostul lider PSD să fie numit vicepreședinte al Curții de Conturi 
Exclusiv
Știri România 10:00
Dosarul Mocioalcă de la DNA. Cum a fost închis cazul cu patru zile înainte ca fostul lider PSD să fie numit vicepreședinte al Curții de Conturi 
Parteneri
Românii, în centrul unui scandal în Germania. IT-ist român din Berlin acuză Der Spiegel: „Articol rasist”
Adevarul.ro
Românii, în centrul unui scandal în Germania. IT-ist român din Berlin acuză Der Spiegel: „Articol rasist”
Declarații halucinante ale orădeanului care a vandalizat Palatul lui Gigi Becali: ”Vreau să-l cumpăr și să i-l fac cadou Simonei Halep!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Declarații halucinante ale orădeanului care a vandalizat Palatul lui Gigi Becali: ”Vreau să-l cumpăr și să i-l fac cadou Simonei Halep!”. Exclusiv
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
Mădălina Ghenea, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă: „O despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă…”
Elle.ro
Mădălina Ghenea, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă: „O despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă…”
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Unica.ro
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD

Monden

Ce a apărut pe pagina de Instagram a lui Theo Rose la un an de la nunta cu Anghel Damian
Stiri Mondene 10:56
Ce a apărut pe pagina de Instagram a lui Theo Rose la un an de la nunta cu Anghel Damian
Mircea Bravo a fost dat în judecată de către vecina lui de 15 ori. S-a inspirat din propriile probleme de la bloc pentru noul său film
Stiri Mondene 10:22
Mircea Bravo a fost dat în judecată de către vecina lui de 15 ori. S-a inspirat din propriile probleme de la bloc pentru noul său film
Parteneri
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
TVMania.ro
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
ObservatorNews.ro
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
Răsturnare de situație! Când, unde și mai ales de cine va fi, până la urmă, înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a dat ultimele detalii despre ultimul drum al acesteia
Libertateapentrufemei.ro
Răsturnare de situație! Când, unde și mai ales de cine va fi, până la urmă, înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a dat ultimele detalii despre ultimul drum al acesteia
Parteneri
Britanicii sunt uluiți după ce au văzut noua Dacia: „Să anunțe că e păcăleală de 1 aprilie”
GSP.ro
Britanicii sunt uluiți după ce au văzut noua Dacia: „Să anunțe că e păcăleală de 1 aprilie”
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
GSP.ro
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
Parteneri
Liderii europeni discută la Copenhaga despre securitate și războiul din Ucraina, în urma incidentelor cu drone
Mediafax.ro
Liderii europeni discută la Copenhaga despre securitate și războiul din Ucraina, în urma incidentelor cu drone
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
StirileKanalD.ro
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Wowbiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD.ro
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
A murit un celebru fotbalist de la Real Madrid! Acesta a câștigat Champions League cu echipa de pe Bernabéu
KanalD.ro
A murit un celebru fotbalist de la Real Madrid! Acesta a câștigat Champions League cu echipa de pe Bernabéu

Politic

Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Politică 30 sept.
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Președinția returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat în 2025. „Știu că pentru mulți români, vremurile sunt grele. E o chestiune de bun-simț”, afirmă Nicușor Dan
Politică 30 sept.
Președinția returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat în 2025. „Știu că pentru mulți români, vremurile sunt grele. E o chestiune de bun-simț”, afirmă Nicușor Dan
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Furt de 1.000 de euro din vestiarul VIP de la World Class România. Cum se scuză compania: încăperea nu era supravegheată video
Fanatik.ro
Furt de 1.000 de euro din vestiarul VIP de la World Class România. Cum se scuză compania: încăperea nu era supravegheată video
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt