Obiectul metalic, de culoare neagră și cu aspect ascuțit, a fost observat în apropierea țărmului. Inițial, s-a crezut că ar putea fi un proiectil cu inscripții rusești. Pentru a preveni orice incident, turiștii au fost evacuați din zonă, iar accesul a fost restricționat până la sosirea experților.

În urma examinării atente, specialiștii au concluzionat că obiectul nu prezintă pericol. S-a stabilit că este vorba despre un fragment dintr-o rachetă rusească, mai precis partea frontală, fără încărcătură explozivă. Obiectul va fi transportat de pompieri la un depozit special, urmând să fie distrus ulterior.

Încă de la începutul conflictului din Ucraina, apele Mării Negre au devenit locul unor descoperiri similare. De-a lungul coastelor, din România până în Turcia, au fost găsite atât mine marine, cât și fragmente de rachete aduse de valuri pe plaje.

