Conform TVP World, autoritățile investighează originea obiectului. Poliția din Lukow a fost alertată despre o explozie produsă în Osiny, sat situat la circa 100 de kilometri de granița cu Ucraina.

„În lanul de porumb am găsit fragmente carbonizate de diferite dimensiuni, împrăștiate pe o rază de câteva zeci de metri. Acestea sunt resturi carbonizate de metal și plastic”, a spus sergentul Marcin Józwik de la poliția din Lukow, citat de agenția de presă poloneză.

An object fell & exploded in a cornfield in eastern Poland.



The Operational Command of the Polish Armed Forces said that after conducting preliminary analyses of radar system records, no violation of Polish airspace was recorded last night from either Ukraine or Belarus. pic.twitter.com/lr2Rt7jYVB — NoHoldsBarred (@AussieSteve64) August 20, 2025

„Nu putem exclude niciuna dintre ipotezele legate de o dronă rusă, o dronă belarusă, o dronă de contrabandă sau un act de sabotaj pe teritoriul Republicii Polone”, a spus ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Conform Comandamentului Operațional al Forțelor Armate Poloneze, „noaptea trecută nu s-a înregistrat nicio încălcare a spațiului aerian polonez, nici din direcția Ucrainei, nici din cea a Belarusului”.

O ședință de urgență a echipei municipale de gestionare a crizelor a fost convocată, iar autoritățile locale au îndemnat locuitorii să rămână calmi.

„Polițiștii se află la fața locului, verificăm zona”, a adăugat sergentul Józwik.

Amintim că, în urmă cu trei ani, doi oameni au murit după o explozie în satul polonez Przewodow, de la granița cu Ucraina, după ce „o rachetă de producție rusească” a lovit o fermă.

