Pierderi de peste 23 de milioane de yuani

Incidentul, care a avut loc în februarie la o filială din Shanghai a celui mai mare lanț de restaurante Haidilao din China, a stârnit critici pe scară largă, după ce adolescenții de 17 ani au postat online un videoclip cu gestul șocant.

Precizăm că hotpot este un stil de gătit originar din China, în care diverse ingrediente (carne, legume, fructe de mare, tofu etc.) sunt fierte direct la masă într-o oală cu supă fierbinte. De obicei, oala este plasată în mijlocul mesei, iar fiecare persoană își gătește singură ingredientele, alegând dintr-o varietate de sosuri și condimente. 

Nu există nicio informație că cineva a consumat supa contaminată, dar Haidilao s-a oferit să suporte consumația miilor de clienți care au venit la restaurant în zilele de după incident.

În martie, Haidilao a anunțat pierderi de peste 23 de milioane de yuani, precizând că acest lucru a ținut cont de suma pe care a plătit-o drept despăgubi clienților, în urma incidentului.

„Acte de insultă”

Un tribunal din Shanghai a constatat recent că adolescenții au încălcat drepturile de proprietate ale companiilor, precum și reputația prin „acte de insultă”, menționând că acțiunile lor au contaminat tacâmurile și „au provocat un disconfort puternic în rândul publicului”.

Cum a băgat programul „Masa sănătoasă" în spital un copil de grădiniță la Șag, Timiș. Politicienii locali, implicați în programul guvernamental, încearcă să minimalizeze gravitatea situației
Cum a băgat programul „Masa sănătoasă" în spital un copil de grădiniță la Șag, Timiș. Politicienii locali, implicați în programul guvernamental, încearcă să minimalizeze gravitatea situației

De asemenea, s-a stabilit că părinții adolescenților „nu și-au îndeplinit obligațiile” și a dispus ca aceștia să suporte despăgubirile, a relatat presa de stat.

Aceasta include două milioane de yuani pentru daune operaționale și de reputație, 130.000 de yuani către unul dintre furnizorii de servicii de catering pentru înlocuirea tacâmurilor și cheltuieli de curățenie și 70.000 de yuani pentru cheltuieli de judecată.

Peste 4.000 de clienți au fost despăgubiți

Cu toate acestea, instanța a decis că orice compensație suplimentară oferită de Haidilao clienților săi, dincolo de ceea ce le-a fost facturat, a fost o „decizie comercială voluntară” și, prin urmare, nu ar trebui suportată de adolescenți.

Haidilao se oferise să despăgubească peste 4.000 de clienți care au vizitat restaurantul între 24 februarie și 8 martie, ambele cu o rambursare integrală și o compensație în numerar de 10 ori suma facturată.

De asemenea, a înlocuit toate echipamentele și a declarat că au efectuat lucrări de dezinfecție.

Haidilao s-a extins rapid de când și-a deschis primul restaurant în Jianyang, în provincia Sichuan. Acum operează peste 1.000 de restaurante în întreaga lume.

Compania este cunoscută pentru serviciile pe care le oferă clienților și atmosfera prietenoasă, unde doamnele se aleg cu manichiură gratis, iar copiii sunt răsfățați cu vată de zahăr în timp ce așteaptă masa.

Adolescenții erau beți

Incidentul a avut loc în primele ore ale zilei de 24 februarie și a implicat doi băieți de 17 ani, pe nume Tang și Wu, care luau masa în restaurantul chinezesc. Potrivit unui comunicat al poliției, cei doi adolescenți, aflați sub influența alcoolului, s-au urcat pe masă și au urinat în oala cu supă. Wu a publicat apoi un videoclip cu incidentul pe internet, provocând indignare la scară largă.

Biroul de Securitate Publică din Shanghai a deschis o anchetă după ce Haidilao a depus o plângere oficială pe 6 martie. Cei doi băieți au fost plasați sub detenție administrativă. În plus, Haidilao a intentat un proces împotriva acestora la Tribunalul Popular din districtul Huangpu.

