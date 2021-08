„Obligativitatea vaccinării ar fi sfântă”. Ce soluții au primarii din reședințele de județ să convingă cetățenii să se vaccineze

„Libertatea” a stat de vorbă cu aproape toți primarii din reședințele de județ ale țării pentru a afla dacă s-au vaccinat sau nu și ce fac pentru a relansa campania de imunizare anti-COVID. După edilii din Moldova, Transilvania și Banat, astăzi prezentăm viziunile celor din Muntenia, Oltenia și Dobrogea.



Dacă unii edili consideră că nu stau la îndemâna lor soluțiile pentru a impulsiona oamenii să se vaccineze, alții susțin obligativitatea imunizării și campanii mai active în zonele rurale.

„Sunt total de acord cu măsurile mai dure: cine vrea să meargă la un spectacol sau să meargă în străinătate, să fie vaccinat. E adevărat că mai sunt unii care nu se pot vaccina din motive medicale. Dar obligativitatea ar fi sfântă”, spune Mircia Gutău, primarul din Râmnicu Vâlcea.



35 dintre cei 42 de primari ai reședințelor de județ din România s-au vaccinat anti-COVID.



Trei semne de întrebare

Nicușor Dan (independent), primarul general al Capitalei

Rata de vaccinare în municipiu: 47,16%

Nu a răspuns solicitării Libertatea. În aprilie, a stat în carantină după ce fiica sa s-a infectat cu SARS-CoV-2. Nu există informații publice dacă a trecut prin boală sau a făcut vaccinul anti-COVID.

Gheorghe Pistol (PNL), primarul din Buftea

Rata de vaccinare în municipiu: 28,38%

Rata de vaccinare în județul Ilfov: 31,87%

Nu a răspuns solicitării Libertatea.

Lia Olguța Vasilescu (PSD), primarul din Craiova

Rata de vaccinare în municipiu: 33,69%

Rata de vaccinare în județul Dolj: 28,61%

Nu a răspuns solicitării Libertatea.

Vaccinarea, primar cu primar – Muntenia, Oltenia și Dobrogea

Mircia Gutău (PER), primarul din Râmnicu Vâlcea: „Primarii de localitate să-i convingă pe oameni, pentru că ei sunt «tătucii»”

Rata de vaccinare în municipiu: 31,63%

Rata de vaccinare în județul Vâlcea: 28,14%

S-a vaccinat cu Pfizer

„Eu sunt conștient că singura șansă pentru a opri virusul este să se vaccineze cât mai multă lume. Eu i-am îndemnat pe toți cei care înțeleg de bunăvoie, dar, din păcate, sunt foarte mulți care bravează și doar când ajung în spital realizează că au greșit.

E foarte greu să-i determini pe oamenii simpli. Fiecare primar din localitate trebuie să găsească metode să-i convingă – că ei sunt „tătuci” acolo, știți cum se spune. Eu aș susține obligativitatea vaccinării pentru toată lumea.”

Sunt total de acord cu măsurile mai dure: cine vrea să meargă la un spectacol sau să meargă în străinătate, să fie vaccinat. E adevărat că mai sunt unii care nu se pot vaccina din motive medicale. Dar obligativitatea ar fi sfântă; altfel, plângem toți când ajungem la spital, în loc să luăm măsuri de prevenție. Ne e frică de o înțepătură.

Mircia Gutău, primar Râmnicu Vâlcea:

Cristian Gentea (PSD), primarul din Pitești: „Încurajez vaccinarea”

Rata de vaccinare în municipiu: 29,46%

Rata de vaccinare în județul Argeș: 25,67%

S-a vaccinat în martie

„Eu sunt absolut convins că vaccinarea este modalitatea prin care putem să scăpăm de pandemie. M-am vaccinat atât eu, cât și întreaga mea familie. Cu siguranță încurajez vaccinarea.”



Victor Drăgușin (PSD), primarul din Alexandria: „Nu ne rămâne decât să mergem la ei acasă. Să le bată vaccinul la ușă”

Rata de vaccinare în municipiu: 30,20%

Rata de vaccinare în județul Teleorman: 22,43%

S-a vaccinat cu Pfizer

„Expunerea publică m-a determinat să mă vaccinez. Cred că a fost atinsă capacitatea maximă a campaniei de vaccinare. Sunt puțini cei care se mai vaccinează acum. Nu mai e cum era înainte. S-a oprit din cauză că n-au fost date foarte multe explicații.

Lumea e neîncrezătoare. În momentul ăsta, nu ne rămâne decât să mergem la ei acasă. Să le bată vaccinul la ușă, cam asta e ce cred eu că va funcționa. Sau cea mai bună variantă – prin medicii de familie. Dar pentru asta trebuie o gândire națională.”



Viorel Marian Dragomir (PSD), primarul din Brăila: „Opțiunea mea privind vaccinarea e privată”

Rata de vaccinare în municipiu: 21,42%

Rata de vaccinare în județul Brăila: 21,37%

Nu a vrut să declare dacă s-a vaccinat

„Primăria Brăila a pregătit toate centrele de vaccinare din municipiu pentru toți cetățenii care doresc să se vaccineze. Dar opțiunea mea privind vaccinarea este privată. Starea mea de sănătate și lucrurile privitoare la aceasta nu sunt de interes public.

Sunt un exemplu atât timp cât am pregătit toate măsurile pentru cei care doresc să se vaccineze. Recomand fiecărui cetățean să-și verifice starea de sănătate și să ia propria decizie împreună cu medicul.

În primele luni, numărul persoanelor care doreau să se vaccineze a fost foarte mare, dar acum este în scădere, motiv pentru care programul la centrele de vaccinare a fost redus. Dacă vor exista solicitări suplimentare, programul va fi actualizat.”



Marius Grigore Dulce (PSD), primarul din Călărași:

Marius Grigore Dulce (PSD), primar Călărași

Rata de vaccinare în municipiu: 29,59%

Rata de vaccinare în județul Călărași: 24,16%

S-a vaccinat cu AstraZeneca

„Vreau să ajungem la normalitate, să avem o viață liniștită. Pentru a putea avea toate astea trebuie să ne vaccinăm.

Din păcate, a început să scadă numărul de persoane care se vaccinează. Noi asigurăm tot ce trebuie pentru ca și centrele să fie funcționale, asta e treaba noastră. Mai mult de a spune că ne-am vaccinat și că vrem să avem o viață normală, n-avem ce să facem. Din păcate, trendul actual este de a nu ne vaccina.”

Daniel Cristian Stan (PSD), primarul din Târgoviște:

Daniel Cristian Stan (PSD), primar Târgoviște

Rata de vaccinare în municipiu: 31,21%

Rata de vaccinare în județul Dâmbovița: 25,59%

S-a vaccinat cu AstraZeneca

„Convingerea mea este că vaccinarea reprezintă cea mai bună soluție de a trece peste pandemie. E și un act de responsabilitate față de familie, față de oamenii din jur. Plus că ești destul de limitat în acțiuni dacă nu ești vaccinat.

Din păcate, pe zona de comunicare publică la nivel central am avut și o anumită lipsă de consistență, au existat informații contradictorii. Toate chestiunile astea au condus la o anumită reticență. Nu-i condamn pe cei care încă nu s-au vaccinat și cred că este și rezultatul unei lipse de coerență în ce privește comunicarea la nivel național.”



Marius Screciu (PSD), primarul din Drobeta-Turnu Severin: „E decizia fiecăruia, nu poți impune”

Rata de vaccinare în municipiu: 23,86%

Rata de vaccinare în județul Mehedinți: 20,27%

S-a vaccinat cu Pfizer

„Decizia de a te vaccina e o treabă destul de sensibilă. Eu nu m-am dat la o parte și am susținut public vaccinarea. Dar, până la urmă, e decizia fiecăruia, nu poți impune.



În momentul de față, în Drobeta-Turnu Severin, vaccinarea merge ca în toată țara: s-a luat piciorul de pe accelerație. Sunt sigur că dacă va apărea valul patru, vom vedea din nou cozi la centrele de vaccinare. Că așa-i românul, rezolvă problema doar când apare.



Ce a depins de noi am făcut. În toamnă vom începe o nouă campanie de informare, vom merge la cetățeni acasă.”



Vergil Chițac (PNL), primarul din Constanța: „M-am vaccinat pentru că așa spune știința”

Vergil Chițac (PNL), primarul din Constanța, la un centru de vaccinare

Rata de vaccinare în municipiu: 35,21%

Rata de vaccinare în județul Constanța: 33,89%

S-a vaccinat în martie

„M-am vaccinat pentru că așa spune știința, așa spun doctorii și trebuie să avem încredere în specialiști. Eu am încurajat vaccinarea de fiecare dată și în postările mele, și în discuțiile pe care le am cu cetățenii, și în discursurile televizate.

Județul Constanța stă relativ bine, dacă ne uităm pe date. Când apreciem treaba asta, nu trebuie să ne uităm numai la numărul de vaccinați, ci și să ținem cont de faptul că destul de mulți s-au îmbolnăvit și au dezvoltat anticorpi.

Mai rău stăm în zonele rurale, unde situația e mai puțin fericită. Dar ce e bine acolo e că oamenii nu interacționează foarte mult.”



Adrian Valentin Anghelescu (PNL), primarul din Giurgiu: „Exemplul meu nu a influențat comunitatea”

Rata de vaccinare în municipiu: 21,79%

Rata de vaccinare în județul Giurgiu: 17,82%

S-a vaccinat cu Pfizer

„Din păcate, exemplul meu nu a influențat comunitatea. Giurgiu este pe ultimele locuri la vaccinare și nici n-aș vrea să comentez acest aspect, pentru că țin la părerea fiecărui cetățean.



Sunt multe motivele pentru care rata de vaccinare este mică. Lumea este bulversată, nu mai știe ce să creadă, nu mai știe care sunt sursele serioase de informare.



Nu stau la îndemâna primarului soluțiile adecvate pentru resuscitarea vaccinării. Eu pot să fac doar recomandări, dacă oamenii vor să le urmeze, sunt liberi să o facă, dacă nu, nu.”



Toma Constantin (PSD), primarul din Buzău: „M-am vaccinat aproape de la început”

Rata de vaccinare în municipiu: 28,93%

Rata de vaccinare în județul Buzău: 22,84%

S-a vaccinat cu Moderna

„M-am vaccinat aproape de la început, când s-a putut, ca să mă protejez pe mine și pe cei din jurul meu. Așa cum eu m-am vaccinat, susțin vaccinarea și încurajez și cetățenii să se vaccineze.”



Marcel Romanescu (PNL), primarul din Târgu Jiu: „Problema nu este în oraș, ci în mediul rural”

Marcel Romanescu (în centru), primarul din Târgu Jiu, la un centru de vaccinare

Rata de vaccinare în municipiu: 27,15%

Rata de vaccinare în județul Gorj: 23,60%

S-a vaccinat cu Pfizer

„Fiind primarul municipiului Târgu Jiu, trebuia să fiu și un exemplu pentru cetățeni. De fiecare dată le spun cetățenilor că sunt vaccinat și îi îndemn să se imunizeze, pentru că în ultima perioadă văd o scădere alarmantă a numărului de persoane care se vaccinează.



Problema nu este în oraș, ci în mediul rural. Toate caravanele care au plecat spre sate nu s-au întors cu rezultate notabile. Acolo cred că ar trebui intervenit mult mai activ, cu medicul de familie, cu preotul din sat, cu liderii de opinie din zonă, cred că dacă va crăpa undeva situația, nu se va întâmpla în mediul urban, ci mediul rural va aduce foarte multe prejudicii.”

Dragoș Soare (PNL), primarul din Slobozia: „Populația este extrem de reticentă”

Rata de vaccinare în municipiu: 32,73%

Rata de vaccinare în județul Ialomița: 25,07%

S-a vaccinat cu AstraZeneca

„Consider vaccinarea un act de normalitate și sper ca exemplul meu să-i fi influențat pe cetățeni. Slobozia are o medie mai mare de persoane vaccinate decât cea din județ, dar se înscrie în trendul național.



Nu sunt mulțumit de cum merge vaccinarea. Am întâlnit oameni cu școală care au preluat retorica de pe canalele de televiziune și care vizavi de acest vaccin au o abordare mult sub nivelul pregătirii profesionale pe care o au.



Am tot încercat să resuscităm campania, dar populația este extrem de reticentă. Poate dacă s-ar înăspri regulile de călătorie, de acces în spațiile publice, de acces în restaurante, vor fi obligați să se vaccineze. Din punctul meu de vedere, cei care nu s-au vaccinat ar trebui să aibă restricții. Nu este în regulă, dacă vrei să fii parte din comunitate și să ai acces în toate mediile, trebuie să respecți regulile.”

Ștefan Ilie (PNL), primarul din Tulcea: „Suntem pregătiți pentru orice situație”



Ștefan Ilie (PNL), primar Tulcea

Rata de vaccinare în municipiu: 28,94%

Rata de vaccinare în județul Tulcea: 28,50%

S-a vaccinat cu AstraZeneca

„Cred că primarii îi pot influența pe cetățeni, îi pot convinge să se vaccineze. S-a și dovedit lucrul acesta. Primarul este, în primul rând, obligat prin jurământul depus când a fost învestit în funcție să fie șeful Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Implicarea primarilor și a echipei pe care o coordonează este esențială.



Sunt mulțumit de cum ne-am descurcat până acum, mai ales că municipiul Tulcea n-a intrat niciodată în carantină, deși a fost înconjurat de municipii vecine carantinate. Am reușit să păstrăm indicele de îmbolnăvire redus. Am deschis mai multe centre de vaccinare, în funcție de numărul de cazuri, am colaborat cu celelalte instituții ale statului.

Suntem pregătiți pentru situația în care tulpina Delta ne-ar afecta și pe noi, așa cum se preconizează. Vom redeschide centrele care acum sunt închise temporar, pentru că nu mai exista cerere. Suntem pregătiți pentru orice situație.”



Andrei Volosevici (PNL), primarul din Ploiești: „Mă voi vaccina, aștept să se termine cele 90 de zile post-COVID”



Rata de vaccinare în municipiu: 31,41%

Rata de vaccinare în județul Prahova: 29,50%

Nu s-a vaccinat

„Mă voi vaccina, aștept să se termine cele 90 de zile post-COVID. Dar sunt pro-vaccinare, fără discuție!



Nu cred că implicarea edililor în campaniile de vaccinare poate influența cetățenii. E clar că eu încurajez vaccinarea, dar nu cred că niște poze cu primarii care se vaccinează influențează prea mult. Cred că fiecare cetățean își ia propria decizie.

Andrei Volosevici (PNL), primar Ploiești:

La noi e OK, am reușit prin eforturile și înțelegerea tuturor să ajungem de la un scenariu aproape roșu la unul verde într-un timp scurt. Nu mi s-a părut că a mers greu campania sau că Ploieștiul este în urmă.”



Emil Moț (PSD), primarul din Slatina, s-a vaccinat în februarie

Rata de vaccinare în municipiu: 29,44%

Rata de vaccinare în județul Olt: 23,08%

S-a vaccinat în februarie. Nu a oferit alte informații, invocând că este în concediu.

Foto: Eli Driu

