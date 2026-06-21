Octavian Berceanu susține că gruparea Ghinea-Barna a preluat ostil USR în 2016

Relațiile interne din Uniunea Salvați România (USR) revin în atenția publică după o serie de declarații făcute de Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii Naționale de Mediu. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, acesta a prezentat propria versiune asupra modului în care partidul a fost gestionat de-a lungul anilor de către structura de conducere.

Berceanu susține că formațiunea politică a trecut printr-o schimbare de control în anul 2016, nominalizându-i pe Cristian Ghinea și Dan Barna ca fiind responsabili pentru deciziile executive din interiorul USR.

Ce spun Octavian Berceanu este evoluția evenimentelor din 2016

Potrivit fostului oficial, momentele din istoria partidului au fost marcate de strategii de organizare internă care au modificat echilibrul dintre facțiunile existente.

„Gruparea Ghinea-Barna a preluat ostil USR-ul în 2016”, a scris Octavian Berceanu pe Facebook, indicând că deciziile interne au stabilit promovările sau îndepărtarea unor membri fondatori și activiști.

Aceste afirmații se adaugă altor poziții exprimate în timp de foști sau actuali membri ai partidului, care au reclamat modalitatea de organizare a alegerilor interne pentru funcțiile de conducere sau stabilirea listelor pentru alegerile parlamentare și europarlamentare.

Octavian Berceanu spune de ce a ajuns la șefia Gărzii de Mediu

Un alt aspect despre care vorbește Octavian Berceanu în postarea de pe Facebook vizează mandatul său în fruntea Gărzii Naționale de Mediu din perioada guvernării de coaliție din anul 2021.

Deși activitatea sa din acele luni a fost asociată public cu acțiunile împotriva arderilor de deșeuri și a poluării din zona București-Ilfov, Berceanu afirmă că desemnarea sa în funcție nu a avut la bază criterii de selecție stabilite de partid.

„Am fost pus la Garda de Mediu din răzbunare împotriva lui Mihai Goţiu”, a precizat Berceanu, făcând referire la fostul senator USR de Cluj.

Berceanu a explicat că decizia a făcut parte dintr-o strategie politică aplicată în perioada în care USR se afla la guvernare alături de PNL și UDMR. Liderii menționați în postarea lui Octavian Berceanu nu au transmis o poziție oficială ca replică la aceste afirmații.